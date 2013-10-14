浙江余姚"被背进灾民家"干部遭免职

Image caption 微博照片迅速在网络传播，引起很大民愤。

刚刚因台风经历过严重水灾的浙江余姚三七市镇决定，免去下乡视察水灾因穿高档鞋子而被背进灾民家的干部王某。

此前，有网友微博爆料，浙江余姚三七市镇某领导下乡视察水灾，某领导因穿高档鞋子，迫不得已由年近六旬的村书记将其背进灾民家里。

中国官方媒体报道称，余姚三七市镇在收到此微博后，高度重视，立即组织开展调查。

10月13日上午，下村指导抢险救灾的镇村镇建设办公室主任王某穿着布鞋，而通往灾民家中的道路仅庭院前有20-30厘米的积水。

王某穿着布鞋，他准备脱鞋进入，村书记见他正要拖鞋，说：“只有五、六米路，我背你进去好了。”

王某坚持自己脱鞋子进去。但村书记讲，接下去还有许多地方要走访，不用脱鞋了，我背你进去，节约时间。于是出现了微博照片上的一幕。

这一微博引起中国网民的热议。

有人为王某抱不平说：如果真这样，王某是人情难却没啥错呀，该镇又有啥理由免其职务呢？用不管青红皂白先免职再说的方法去应对网络舆情，这不是有失公允的愚蠢之举吗 ？

中央电视台的节目主持人白岩松则评论说，这是鞋没进水，脑子进水了。

中国微博，使用人数众多，也成为民众揭发官员腐败行为的平台。

（撰稿：罗玲 责编：路西）

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读者反馈

如果穿了高档鞋子去勘灾，那一定是脑子有问题

如果穿了步鞋还要人背，那就是身体有问题啦

既然全身上下都有问题，那还是告老还乡回家种田吧。<strong>纪维, 台湾，中华民国</strong><br/>

这个干部有【洁癖】也不行，难道要同流合污不成？<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

官不聊生是好事<br><strong>倪雪峰, 中国浙江天台</strong><br/>

恐怕不是背进去的， 是骑在下面的人的脑袋上面进去的吧。<br><strong>yc</strong><br/>

网络真是乱啊。让人联想到了笑哥和哭哥，在中国当官真累，笑要被人批评，哭也要被人批评。不是说中国官员就是好东西，但这种“欲加之罪何患无词”的现象也实在堪忧。更搞笑的是文章中一下说这个镇建设办公室王主任（多小的一个官啊，说他是官都侮辱了官这个字）穿的是高档鞋子，一下说穿的是布鞋，到底穿的是什么啊。如果是布鞋，那发微薄的那个人算不算故意发谣<br><strong>Zheng Yin, Sydney</strong><br/>