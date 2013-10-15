日媒：岛屿争议僵局 中国高官秘访日本

2013年10月15日

图像加注文字， 中国称，改善关系的前提条件是日方要承认钓鱼岛存在着争议。

据日本媒体报道，中国外交部官员近期曾秘密访问日本，双方针对钓鱼岛（日方称尖阁诸岛）问题进行磋商，旨在化解两国外交僵局。

时事通信社周二（15日）报道引述多位中国政府官员透露，本月上旬，中国外交部负责对日关系的亚洲司高官秘访日本，与日本外务省官员进行协商。

不过，日本外务省官员拒绝就这项报道发表评论，只表示“日中两国一直在不同层级进行多种交流”。

本月上旬，在东南亚召开亚太经济合作会议高峰会及东亚高峰会时，日本首相安倍晋三有意与中国国家主席习近平及总理李克强举行高峰会谈，但因中方有所考量，未能实现。

报道指出，中国政府官员透露，安倍经常发表“对华强硬”言论，让北京感到不悦，希望能营造改善双边关系的气氛。

去年9月，日本政府将钓鱼岛国有化后，两国关系陷入僵局。自从安倍晋三担任日本首相后，日方不断放风，愿与中国改善关系，但中国外交部称，改善关系的前提条件是日方要承认钓鱼岛存在着争议。

上次中国外交部高官访日是在去年10月，当时是中国外交部亚洲司司长访日，但最近几乎没有中国的重要政治人物访日。

但是，日本外务省事务次官斋木昭隆于今年7月底、以及外务省亚洲大洋洲局长伊原纯一，于8月上旬分别访问中国。

从去年9月以来，中方不停地向钓鱼岛海域派遣政府船只和飞机巡逻。日方最近决定，组成一支600人、12艘船舰的特别力量保护钓鱼岛。

（撰稿/责编：路西）

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