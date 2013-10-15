国民党立院击败倒阁案保住江宜桦

Image caption 江宜桦与国民党立委庆祝不信任案未获通过

台湾立法院就倒阁案进行计名投票，在执政的国民党立法院成员一致投下反对票下，该案以67票反对45票赞成未获通过。

台湾三个在野政党都对倒阁案投下赞成票，除了发动倒阁的40席民进党立委外，另外还包括台联党3席立委及亲民党2席。

投下反对票的除了包括立法院长王金平在内的65席国民党立委，以及2席无党立委。

根据台湾的宪法规定，倒阁案要通过必须获得112席立委过半同意，在倒阁案未获通过下，立法院一年内不得再度提出倒阁提案。

行政院长江宜桦在倒阁案遭投票否决后，与国民党立委一一握手致谢，他说未来将在马英九的领导与立法院监督下，朝向马英九的国家愿景＂黄金十年＂继续迈进。

以党纪要求立委不得跑票的国民党发表声明说，倒阁案表决未通过等于对政府投下信任票，声明并指控民进党过去一个月以来让立法院空转，是＂毁宪乱政的连续犯＂。

党纪与民意

民进党在立法院内倒阁案投票时，号召了上千民众在立法院外集会，党主席苏贞昌指控马英九政府五年执政越做越差，不仅经济差，还用不法手段非法监听，事后还说谎。

苏贞昌说该党提出的倒阁案是反应民意，而国民党选择站在民意的对立面，民进党立法院党团则称国民党用党纪要求立委顺从＂马意＂是＂集体自杀＂。

据台湾的民调显示，马英九及江宜桦的支持率近期都创下新低，也有民调指出过半台湾民众支持倒阁案。

但这次台湾最高民意机关立法院的投票结果则与民调结果相反，在台教书的中国民运人士王丹说，台湾民主发展进程中出现这样的倒挂现象并非第一次。

王丹在脸书上说民调53%以上赞成倒阁，民意代表则是六成以上反对倒阁，这显然有问题。

王丹提出的一个问题是：这是这是民调有问题？还是选举制度有问题？

（责编：伊人）