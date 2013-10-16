国台办：两岸领导人会面不需借助国际场合

Image caption 范丽青：两岸领导人见面是两岸中国人自己的事情，不需要借助国际场合。

在例行记者会上回答提问时，中国国务院台办发言人范丽青说，两岸领导人会面不必是国际场合。

记者会上，有媒体问道台湾舆论认为，台湾总统马英九和中国国家主席习近平应该可以在2014年北京主办APEC年会时会面。

范丽青则表示，台湾方面参加APEC领导人非正式会议，需要按照APEC有关之谅解与备忘录的规定处理。

她说“两岸领导人会面是两岸中国人自己的事，不需要借助国际会议的场合”。

在回答台湾记者相关提问时，范丽青强调说“两岸领导人会面是我们多年来的主张，只要有利于促进两岸关系和平发展，我们都持积极开放的态度”。

范丽青也呼应了马英九在台湾庆祝双十节国庆时引起争议的讲话，表示北京方面注意到马英九的“两岸不是国际关系”的讲话。

她说，“大陆和台湾虽然尚未统一，但两岸同属一个中国，两岸关系当然不是国与国的关系”。

有分析人士认为，中国国台办的表态其实是“婉拒马英九”参加2014年的APEC北京年会，而台湾方面向来希望以两岸领导人在国际场合会面的方式降低敏感的程度。

但是显然北京方面有不同的看法，似乎是认为在国际场合见面，很容易被视为是超越中国底线的“一中一台”或者是“两个中国”。

（撰稿：威克，责编：李莉）