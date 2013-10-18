央视余姚水灾调查节目被撤引起网友猜疑

Image caption 菲特台风在余姚造成大面积水灾。

中国央视一个关于余姚水灾调查真相的节目被临时撤换引起网友广泛的关注和猜疑。

中央电视台经济频道《经济半小时》节目周四（10月17日）在微博上发布节目预告，将在当晚播出揭开余姚大水漫城的真相调查报道。

预告微博称，“经济半小时记者调查发现，余姚四大水库在台风来临前无任何预排预泄措施，导致大水漫堤，全城被淹。政府预警短信姗姗来迟，全城抽水泵站失灵，排水公司老总惭愧落泪。”

微博发出立即引起网友转发和关注，但该条微博稍后被删除，当晚央视财经也没有播放预告的节目。

网友议论

香港《南华早报》引述多名中国调查记者认为，余姚水灾调查真相节目未能播出，是当地政府公关维稳所致。

网友在微博上说，“稿子发表前别到处嚷嚷，高估自己低估别人只能受内伤。”

也有网友认为，央视抢发预告，可能已知道节目内容过不了当地政府把关，所以提前预告想把生米煮成熟饭。

还有网友调侃的说，央视预告说播不播已经涉嫌造谣传谣，而且微博已经达到500次转发的两高司法解释标准。

舆情管理

与此同时，有报道说自从中国当局加大对网络微博造谣传谣的治理手段之后，重大天灾后的微博数量已经大幅减少。

报道说，类似浙江余姚水灾这样大规模的天灾，在过去通常会一起铺天盖地的网友微博关注和转发。

但是实际上，余姚水灾发生后，中国社交媒体上相关的微博数，却和去年北京水灾后的微博数无法相比。

人民网舆情监测室的研究发现，去年7·21北京暴雨成灾，社交网络上有62万多条相关微博，但余姚水灾后却只有17万条。

评论分析，虽然部分微博数量可能被微信取代，但当局对互联网舆情的管理和控制也起到了一定的作用。

（撰稿：陈书敏 责编：铃兰）