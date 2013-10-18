宁夏七口灭门血案嫌疑人被捕

宁夏回族自治区公安厅周五（10月18日）发布官方微博说，宁夏彭阳10·14一家七口灭门血案嫌疑人被捕。

微博说，逃犯罪嫌疑人麻永东在吴忠市利通区南门凯悦建材城被公安机关抓获。

经初步审讯，犯罪嫌疑人麻永东对其杀害兰油布一家七人的犯罪实事供认不讳。

女婿杀人

本周一（10月14日），宁夏彭阳县居民兰油布一家七口四代人在家中被杀。

警方初步判断，兰油布的女婿麻永东有重大作案嫌疑。

宁夏回族自治区公安厅发布协查通报，并悬赏10万人民币抓拿嫌疑人。

据警方表示，被害人包括兰油布本人和妻子、父母、女儿、两个孙女。

（撰稿：陈书敏 责编：铃兰）