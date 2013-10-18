台湾大统油品爆黑心　品名材料全不符

Image caption 除橄榄油以外，大统花生油、辣椒油、苦茶油以及香油等等七十四种油品皆有问题。（中央社照片）

生产食用油的台湾大统公司被发现，不但许多产品添加铜叶绿素，还出现“花生油没花生，辣椒油没辣椒”的吊诡情形。

台湾逾30年的老牌大统长基食品公司日前遭检举，“100％特级橄榄油”疑似不纯，结果被发现不但以廉价的葵花油及棉籽油混充，为了让色泽更接近橄榄油的淡绿色，还添加了规定不能加在油品中的铜叶绿素。

检方星期五（10月18日）进一步调查，发现不仅是橄榄油，还有花生油、辣椒油、苦茶油以及香油等等七十四种油品皆有问题。

例如其花生油是由色拉油及芥花油调和后，加入花生香精伪装，完全没有花生成分，而辣椒油则是以化学合成的辣椒红色素与辣椒精混入色拉油。

台湾彰化县卫生局估计，大统在市场的占有率约二至三成，而且因为其低廉的价格，传统市场及火锅店等等可能更受其害。

巨额开罚

台湾行政院长江宜桦星期五在立法院时表示，已对大统用新修正的食品卫生管理法开罚，罚金高达新台币2500万元(约54万英镑)，创下台湾有史以来食品安全罚款的新高。

他说，过去罚则可能不够重，食品业者为营利而心存侥幸，将来会用相同态度来严逞其他不肖厂商。

大统同时还替台糖代工葡萄籽油，但其中真的葡萄籽油竟只占10%，其余为棕榈油和芥花油，台糖已终止合约并将采取法律行动。

目前查出问题的74种油品皆已下架，而彰化县卫生局更是大动作直接到其厂区进行查封，总计超过21000瓶，共35000多公升的各式食用油。

铜叶绿素

被大统掺到油品中的铜叶绿素，虽然可微量添加在口香糖或药锭中，但台湾法规规定食用油中禁止添加。

铜叶绿素虽是食用色素，但若吸收过量，不但会伤害肝脏及肾脏，甚至会造成贫血，危害身体健康。

针对业者辩称“铜叶绿素在国外是营养食品，是台湾人不会用”，医师表示此种微量元素在日常饮食如深绿蔬菜或猪肉之中即可充分摄取，不需额外补充。

铜叶绿素还隐藏着一个小秘密，即其生产方式，其实是从植物或蚕幼虫的排泄物，人工提炼出叶绿素再添加铜抗菌形成，不知情的消费者只能全都吃下肚。

（编译：思翰 责编：铃兰）

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