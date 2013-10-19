台湾国民党：两岸航线为特殊航线

Image caption 马英九对两岸航线的谈话引起台湾各界质疑。

台湾总统马英九以美国国内航线来比喻两岸航线，国民党澄清指出，两岸航线既非国内也非国际，而是特殊航线。

马英九本周早些时候在谈到台湾航空业发展时表示，国际航线解决不了台湾航空公司的亏损问题，因为国民党推动两岸直航，解救了航空业的不景气。

他说，他以前在美国念书时也发现，其实美国国内航线远比国际航线来的繁荣，消费力也更强，“大陆和台湾现在正是这样的关系”。

马英九的谈话被外界解读为他将两岸航线定义为“国内航线”，引发台湾各界质疑，以及民进党的强烈批评。

“特殊航线”

对于台湾各界将马英九定义两岸航线为国内航线的解读，国民党发布新闻稿加以澄清。

国民党说，马英九曾经在公开场合多次清楚阐明，两岸航线既不属于国际航线亦非国内航线，而是特殊航线。

新闻稿说，马英九本周早些时候的谈话，最主要的目的在指出，台湾高速铁路通车造成国内航空业务萎缩，而国际航线又不足以弥补，但两岸直航为航空业带来新的荣景。

国民党说，这是在陈述事实，而非改变两岸航线或两岸关系的定位，外界无须加以曲解或扩大解读。

（撰稿：陈书敏 责编：威克）