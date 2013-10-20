60余院士联名上书促推广转基因水稻

Image caption 转基因水稻是否应商业化种植在中国引起激烈争议

中国知名农业专家披露，中国61名科学院以及工程院院士曾在7月联名上书促当局推广转基因水稻产业化种植。

身为中国科学院院士的华中农业大学生命科学学院院长张启发在华中农大举行的中国首届“黄金大米品尝会”上披露有关消息。

张启发称，院士们在联名信中批评农业部在推广转基因水稻技术方面不作为，并警告说延误推广是误国。

这次品尝会有约300多名转基因技术支持者参加，他们试吃了由华中农大提供的转基因大米，包括该校研究成果——黄金大米。

黄金大米是一种含胡萝卜素的大米，胡萝卜素在人体可以转化为维生素A，研发成功的话可以良好解决以大米为主食人群容易出现的缺乏维生素A的问题。

此前媒体曾曝光美国塔夫茨大学一个黄金大米研究项目在湖南一所小学违规进行了人体试验。

中国民间对转基因技术充满怀疑，很多人认为吃转基因食品可以导致不孕不育。

以绿色和平为首的环保组织更是大力反对转基因技术的推广。

绿色和平警告说，转基因水稻的商业化大面积种植可能给中国野生水稻品种带来灭顶之灾，另外转基因大米对人类是否有害目前仍无定论，不能将中国人口置于潜在的风险之下。

同时绿色和平还指责说目前中国不少转基因水稻研究专家同时也在种业公司持有股份，怀疑他们推动转基因水稻技术的商业化种植有利益目的。

（撰稿/责编：伊人）

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读者反馈

我不管你们有没有利益，如果院士们喜欢，你们可以各自种着吃，为什么要全国人吃转基因？我们有史以来吃的粮食没有问题，为什么要吃你们的问题粮食？我们也不缺维A，如果你们缺，你们吃好了！还是“搞学术”的，不可能连尊重别人这种基本的道理也不懂吧？如果这样，我也不能不怀疑你们的动机了！<strong>曾逸仙, 四川</strong><br/>

某些所谓“院士”者，其实不过是一知半解，却又自封为掌握了“终极真理”的“学霸”。<br><strong> </strong><br/>