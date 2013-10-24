台湾隐瞒棉籽油内销厂家遭移送法办

Image caption 最新民调显示，台湾民众多数认为政府必须负起食品安全的把关责任。

台湾油脂厂家＂富味乡＂在原本宣称内销商品不含棉籽油后，改口承认其内销油脂也掺和棉籽油，而遭到罚款与移送法办。

富味乡是台湾生产芝麻油的最大厂，也是全球生产芝麻油的最大厂家之一，其与另一家大统公司同时是台湾主要进口粗制棉籽油进行精炼的两大油脂厂。

该公司原本宣称棉籽油进口精炼后全部外销，但因无法对卫生当局交待棉籽油进口与出口的差额数量，而向新北市卫生局承认棉籽油也被掺和在其内销油品中。

新北市卫生局以其产品标示不实等理由对其罚款800万台币，除要求其商品下架回收外，并将该公司移送司法机关调查。

富味乡宣布回收24项在台湾贩卖的油脂，主要是三公升以上的较大包装芝麻调和油商品，该公司称其生产的纯芝麻油及芝麻酱等商品因为并未掺有棉籽油，并不在回收范围内。

富味乡的芝麻产品在台湾供应广泛，除了是知名餐厅及便利超商即食商品的上游原料，其相对较高价的有机芝麻油原也在有机商店贩卖，但在棉籽油事件爆发后已遭下架。

棉籽油

用棉籽油作为调和油的原料，对生产的厂家来说好处是成本较低，但台湾消费者疑虑的是棉籽油中的棉酚有干扰人类生殖系统的毒性。

据台湾学者指出这种生殖毒性主要存在粗炼的棉籽油中，精炼后的棉籽油不含有棉酚可供食用，但精炼对厂家来说也要花费成本。

包括中国、美国及欧盟国家都没有禁用精炼后的棉籽油，台湾从欧美进口的冰淇淋及爆米花等加工食品内，也含有棉籽油成份。

在大统用棉籽油加香料及铜叶绿素冒充高价油，以及富味乡隐瞒其使用棉籽油作为内销调和油原料下，这些欺骗行为也令消费者连带担心其精炼的安全性。

据台湾卫福部的检验结果显示，大统与富味乡无论是进口的粗炼棉籽油，以及其精炼后的棉籽油都不含棉酚。

但这样的检验结果受到质疑说如果其进口粗炼的棉籽油不含棉酚，那为什么厂家还要花成本进行精炼？

这种质疑标志出台湾官方的公信力受到怀疑，在此事件中的大统公司，虽然其以棉籽油冒充高价油贩卖，但却得到政府十七项安全优良食品认证，而卫福部也因一年来对假油没有采取行动，而遭到检方调查。

（责编：铃兰）

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