死两次？台夫妇潜逃大陆诈取高额保险金

Image caption 台湾刑事局办案人员当年一到现场就觉得疑点重重

一个人可以死两次？一对来自台湾的许姓夫妇12年前自导自演诈死戏，成功诈领6400万新台币(约135万英镑)保险金。

台湾刑事警察局今天举行“两岸破案记者会”，副局长杨源民会中证实，侦破台湾史上诈领保险金额最高的案件。

台湾建商许文同与妻子许颜丽媖在2001年桃芝台风期间开车外出，被发现车子在台湾北部滨海公路坠崖，但现场疑点重重，也不见两人尸体。

在案发的许多年前，许姓夫妇就已向国泰人寿投保，并按时缴交保费，累计保险额共新台币一亿两千万，受益人为其三名子女。

两人失踪一年多后以遭遇特别灾难已达一年为由宣告死亡，三名子女获赔6400万后，保险公司惊觉案情不单纯，拒绝支付剩下的4千多万。

事实证明警方和保险公司的怀疑正确。许性夫妇并未身亡。他们在诈死后，先在台北老家躲了一年多，接着持伪造护照飞往大陆江苏，以假名活了11年。

直到今年五月，许颜丽媖因为心脏病猝死，在办理死亡证明时，中国公安发现假身分，许文同才认罪。

同年六月，许文同的次子及女儿投案，许家长子也在上个月返台接受侦讯，三人坦承各分得一千多万元，剩下的由许姓夫妻带去大陆当生活费。

许文同最快27日就会被遣返回台湾。

疑点重重

当年负责侦办的警官刘泉宏表示，他当年一到现场就觉得疑点重重。刘泉宏说：“车子从30~40公尺滑落，车上却完全没有血迹。”

再加上当大家都在找人时，家属们却急着要报失踪。而且车子若是冲撞落海，应该要形成拋物线，而不是垂直落下。

再者，车子坠落也不会造成车门打开，反而应该是车门扭曲无法开启，更遑论尸体被海浪卷走，车内却一点水渍都没有。

种种疑点让其中一案法官以死亡事实不明为由，判定保险公司不用给付4000多万的保险金，但事前已支付的6400多万因已被花光，很难追讨得回来。

法界人士指出，刑事诈欺及伪造文书罪追诉期只有十年，所以许文同一家人可能会躲过刑事追诉，但保险公司还是可就返还六千余万保险金部分提起再审。

（撰写：思翰/责编：李莉）

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