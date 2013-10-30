日媒：天安门肇事车内发现爆破物碎片

Image caption 天安门撞车事件后警方加强了戒备

北京天安门发生的汽车冲击案周三（10月30日）仍是日本各大传媒关注的焦点。

《读卖新闻》刊登记者发自北京的报道，引述中共党内有关人士对该报记者称，肇事汽车里发现爆破物碎片，令中央政法委员会周二会议上把案件划为恐怖活动。

报道还引述中国公安部门有关人士对该报记者说，肇事汽车内死亡的3人包括两名42岁和25岁的维吾尔族人，警方目前还在追查包括1名36岁维吾尔族人在内的5名涉案疑犯。

不过《读卖新闻》说，尽管中国认为是要求新疆独立的维族人涉案，但至今并没人发表行动声明。

加强新疆警戒

已抵达新疆采访的共同社记者发自乌鲁木齐的报道也称，在中国断定8名维族人涉案时，周三早上在乌鲁木齐市中心广场晨运的老人们身旁来了两辆警车，并闪着车顶的红色警灯展开了警戒态势。

报道引述一名27岁的维族男居民说，新疆自治区里汉族人在经济上受优待，“中国政府对维族人的政策不公平”，该居民指汽车冲击天安门案的根源是维族人对汉族人不满等。

共同社报道说，这名维族居民抱怨说这几天市内警察数量增加。

但报纸也引一名40岁的汉族出租车司机表示：“增加多些警察才有安心感。”

北京展开搜查

《日本经济新闻》报道说，案件冲击着习近平政权，周二中共领导层断断续续地召集有关部门开会、发出指示，中共政治局也召开过会议，讨论如何应对案件。

报道引述一名党内有关人士的话说：“大原则是不能让民众觉得那些对党、对政府不满的人能简单地引发事件。”

报道说，公安部门断定案件存在企图打击中共威信的计划性，北京警察也正围绕疆独组织是否涉案展开搜查。

官方电视台NHK报道，案件中受伤的30多岁日本人居住上海，他也与其他37名伤者一样，正接受中国警方调查。

NHK周二午间新闻有关汽车冲击天安门报道在中国播出时又被黑屏了几分钟，这成为各大日本传媒批评中国处理国际普遍关注恐怖活动案手法的负面新闻。