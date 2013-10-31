中国外交部和国防部：打击各种恐怖活动

Image caption 中国警方称周一的撞车事件是“严重的恐怖袭击”

中国外交部和国防部周四（10月31日）举行新闻发布会，就天安门撞车袭击事件发表评论。

外交部发言人华春莹说：“这种针对无辜的平民和游客的暴力恐怖袭击是反人类、反社会、反文明的行径，任何有良知的人都会齐声对此予以强烈的谴责。”

华春莹说，中方反对在反恐问题上采取“双重标准”，反对将恐怖主义与特定的民族或宗教相联系。

“个别人将一小撮极端分子的暴力恐怖行径与民族、宗教问题挂钩，甚至以此为借口攻击中国的民族宗教政策，这是极端错误的，也是别有用心的。”

她说：“‘东突’恐怖势力为了达到分裂中国，在新疆建立所谓‘东突厥斯坦国’的目的，长期从事分裂活动，甚至勾结国际恐怖势力图谋在中国实施暴力恐怖活动，企图破坏中国发展稳定。”

当天在国防部例行记者会上，新闻发言人杨宇军说，“恐怖主义是国际社会的公敌”。

他说：“根据《国防法》、《突发事件应对法》等法律的有关规定，中国军队在必要时将根据国家统一部署，打击各种暴力恐怖活动。”

星期一，一辆吉普车在天安门城楼前撞向金水桥护栏后起火，撞死两名行人，车上三人死亡，另有38人受伤。

周三，北京警方认定发生在北京天安门广场的撞车事件是“有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件”，并逮捕五名嫌疑人。

从姓名判断，在事发现场死亡的3人及被抓获涉案的5名嫌疑人都是维族。

独立调查

天安门撞车事件后，世界维吾尔人大会发表声明称，“对有关事件缺乏官方透明度表示关注”。

该组织新闻发言人迪里夏提对BBC中文网说，中国官方在“恐怖袭击”上持双重标准。

世界维吾尔人大会主席热比娅也呼吁对天安门撞车爆炸事件展开独立的国际调查。

当被问及维族人是否应对事件负责时，热比娅表示：“也许是，也许不是。由于中国政府严格管控对这起悲剧事件的相关信息，目前很难讲。”

热比娅在接受路透社的书面专访时说：“如果是维族人干的，我想他们是出于绝望，因为在中共统治下，维族人没有解决不公义问题的渠道。”

BBC驻北京记者杉丽雅说，新疆首府乌鲁木齐和鄯善县居民证实，新疆当局加强了针对维族人士的保安检查。

新疆维族自治区宣传部副部长侯汉敏对BBC表示，北京并未下令要求新疆当局加强对维族穆斯林的保安检查。

(撰稿/责编：高毅)

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