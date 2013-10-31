陈永洲被吊销记者证《新快报》被整顿

2013年10月31日

图像加注文字， 上星期《新快报》两度在头版发表评论，要求警方释放陈永洲，使陈永洲案件受到舆论关注和同情。

中国媒体报道，中国新闻监管当局将调查整顿《羊城晚报》报业集团下属的《新快报》，该报记者陈永洲因为屡次报道批评一家国有企业而被逮捕。

新快报记者陈永洲周六在电视上承认为编造十多条虚假报道受贿。其编造报道称中联重科涉嫌造成国有资产流失，畸形营销，销售和财务造假。中联重科否认上述报道。

周三新华社报道说，陈永洲已经涉嫌损害商业信誉罪已被正式逮捕。陈永洲被捕之前，已经有许多记者、律师、检举人和互联网用户因为发表言论受到打压。

报道说，广东省新闻出版广电局周三决定吊销新快报记者陈永洲的新闻记者证，并责成《羊城晚报》报业集团对《新快报》社全面整顿。

上星期《新快报》两度在头版发表评论，要求警方释放陈永洲，使陈永洲案件受到舆论关注和同情。

周日《新快报》撤回对陈永洲的支持并在头版发表道歉声明，承认警方对陈永洲的指控，并承认该报“做法不当”。

南周事件

今年年初，同在广州的另一大媒体集团南方报业传媒下属的《南方周末》因新年献词被修改引起记者编辑罢工。

1月3日出版的新年献词由提倡宪政改革的《中国梦，宪政梦》被改为《我们比任何时候都更接近梦想》出版。

该报记者编辑表示对这一改动事前全然不知，认为官方的删改动作超出“底线”，随后表示罢工。

这一事件后在广东省委及宣传部的介入下得以平息，但报社的记者编辑也受到巨大压力。