印尼召见澳洲大使要求就窃听作出解释

Image caption 澳大利亚坚持不对《悉尼先驱晨报》的报导作出任何评论。

印尼外长召见了澳大利亚驻该国大使，就报道称澳大利亚驻该国使馆参与美国窃听表达不满。

印尼外交部在声明中说“报道所提及的行为，完全不是反映两个邻近国家的紧密与友好关系。印尼政府将之视作是完全不能接受的行为并对此行为表示最强烈抗议”。

声明还说，如果得到证实，这一做法不仅侵犯了（印尼）安全，而且严重违反了外交规范和道德。

而澳大利亚方面则说，该国驻印尼大使被召见“讨论印尼对有关媒体报道澳大利亚搜集情报而出现的顾虑”、“澳大利亚方面对所提之议题已谨慎地注意”。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》早前报道说，澳大利亚驻亚洲各国的使馆被用来作为美国在亚洲的谍报工作网络。这包括澳大利亚在雅加达、曼谷、河内、北京等地的外交机构。澳大利亚最为机密的情报机构--防卫电讯局在大多数驻地外交官不知情的情况下，在使馆内进行秘密电讯和网络监听。

在澳大利亚城市珀斯参加区域外长会议的印尼外长说，澳大利亚参与间谍窃听行动，可能会伤害到两国“多年来培养和发展出来的信任与信心”。

但是他也表示，能够向澳大利亚外长毕晓普传达印尼方面的担忧。

澳大利亚外长毕晓普则说，印尼外长已经向他表达了担忧，而他本人将严肃对待该问题。“但是澳大利亚政府不会也不愿评论有关情报的问题”。

早些时候，中国也要求华盛顿就美国利用澳大利亚驻外使领馆从事谍报活动作出解释。

（撰稿：威克，责编：李莉）