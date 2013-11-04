孙杨因无证驾驶被行政拘留七天

2013年11月4日

图像加注文字， 孙杨曾经在2012伦敦奥运会的游泳项目中夺得冠军。

中国著名游泳运动员、奥运金牌得主孙杨因无驾驶执照开车被行政拘留7天并罚款2000元。

21岁的孙杨星期天（11月3日）驾车在杭州市中心与公交车发生刮擦事故。

他虽然无事故责任，但警方在确认孙杨无证驾驶后，对他罚款2000元，并行政拘留7天。

同时，浙江体育职业技术学院决定对孙杨做出停赛、停训、停止参加一切商业活动的处罚，而且建议他暂不参加国家游泳队集训。

浙江体育职业技术学院副院长张亚东表示，“孙杨一直说自己有驾照，但是我们不知道他是无证驾驶。”

孙杨无证驾驶已经不是第一次。不久前孙杨作为某品牌汽车代言人，拍摄了驾驶汽车的广告。当时他曾经承认自己没有驾照。

另外有报道称，孙杨今年9月曾经因为没有赶上航班，而自己驾驶奥迪跑车离开。

网友评论

事件发生后不久，孙杨在微博上道歉，称训练和比赛繁忙是原因之一。

但是，很多网友质疑这份道歉声明的诚意。

名为钱钰的网友说，“孙杨没驾照，怎么代言胜达的？广告上开车，开玩笑！”

天道酬勤0666网友表示，类似不守法事每天大量发生，不仅官员、明星、有钱人，普通人也千方百计绕过规矩，“没有共守的规矩，何来良好社会秩序？”

风云韩红永网友则说，“他的道歉，尽管言辞恳切，但归咎于训练太忙，显然不够坦诚，没有时间学习法律，怎会有闲暇代言广告？”

而名为“捕风的福尔摩斯”的网友则发表意见说，“高分低能！这样的奥运金牌不要也罢。 ”