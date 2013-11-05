免费电视牌大火续烧 港视与港府互杠

Image caption 香港电视网络通过Facebook针对港府的说法发表强烈的声明。

在香港，有关电视牌照的风波继续燃烧。未获免费电视牌照的香港电视网络周三（5日）发表声明，语气强烈地指责港府不发牌予其的理由。

香港电视网络在声明中，形容港府对不发牌照的理由是“不尽不实不公义”，该公司“可以没有牌照，但是不能没有公义”。

声明要求香港政府“能够还香港市民一个真相，重建管治威信。”

这个措词严厉的声明还指责香港政府，在决定只发出两张免费电视牌照给有线宽带和电讯盈科，而在港视爆冷出局三周之后，对此一直不作“合理交待”。

港视的声明说，一直到立法会决定引用《立法会（特权与特例）条例》要求港府公开免费电视发牌文件，才作出“原则性和方向性的解释”，“只会让公众更疑惑、真相更复杂”。

港视称，他们所要求的只是“一个合理的交代、一张客观的成绩表”、让该公司知道“错在哪里”。

港府解释

香港政府周二接连就发放免费电视牌照作出多项解释，包括发表声明解释发放牌照的决定原因。

在之前，特首梁振英向媒体表示，主要决定是看申请者的财政能力、节目投资、技术水平以及节目策略和制作能力。

港府行政会议秘书处也表示，不同意港视代表律师所要求的公布《就引入新竞争者对免费电视市场竞争环境的影响所作的顾问报告》，称该报告的基础就是对公众保密，向申请人提供该报告也只是方便申诉，申请人也知道应该将之保密。

在港府发表的声明当中，重申决定是“采用十一项因素和四大评审准则”，而另外两家申请人表现优于港视。

香港商务及经济发展局局长苏锦梁则表示，增发牌照的原意是通过良性竞争，提供公众更多选择，但是根据顾问报告，香港的市场无法支持五家免费电视。

先前，就已经因为不满港视未获港府发放免费电视牌照而出现了示威抗议，现在据称也有计划周三时在立法会外举行大规模示威。

港视的创办人王维基说，他估计周三将会有数万人大批人之立法会外举行抗议，继续高分贝质疑政府的决定，支持港视。

与此同时，300多名香港海外留学生也联署指责香港政府在决定发放牌照时的过程“有欠透明”。

（撰稿：威克，责编： 顾垠）

网友如有评论，请用下表：

读者反馈

这是一件纯粹的商业事件吗? 出名反共的 "壹传媒" 属下 "爽报" 刚停刊, 港人没哼半句, 因为无论如何这是商业事件, 港人尊重市场决定. 梁振英拒发三牌的原因, 竟然说是因为估计市场容不下五个竞争者, 恐怕其中一家经营者会倒闭! 若这是一宗商业事件, 那么不是应该由市场决定谁是最佳的经营者吗? 梁凭什么认为自己比市场更英明, 可代决定. 梁在自己的解释中亦承认市场的变化很难预测, 那么他又凭什么否决香港电视? 即使如此到现阶段, 王维基及支持发牌的市民和议员祗是要求梁提供属于非机密的有关资料, 以进一步判断行会的决定是否合理, 这有什么大不了?

谁恃权压人, 谁在讲理!

<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

最后得益者是谁? 在市场上提供更多选择, 得益的是消费者. 在行业内提供更多机会, 得益的是业内直接及间接有关的工作者. 这已是最直接和量低限度的益处.<br><strong>香港仔, 香港</strong><br/>

為何商業事件被弄成政治紛爭,市民要求多選擇;那不是己多了兩個選擇了嗎?三個申請己批兩個,為何一定要全批?是否有十個申請就批十個?不批就是不公義?申請牌照己知要保密(即不會知道不獲發牌的原因),為何要被拒後要求公開?是輸打贏要,利用市民?最後得益者是誰?

<strong>adlan, uk</strong><br/>

在發牌事件上香港人最憤怒的是看到公義被梁振英一再踐踏. 抗爭的目的已從爭取發牌, 政府交代原因發展到伸張公義的層次. 因此, 即使平時少看電視的市民都罕有地以行動支持香港電視.

梁振英與港人的裂痕已無法彌補, 建制派的態度亦讓港人看清楚, 他們真正捍衛的是中央政府對香港的控制. 即使未必認同意梁的決定, 但是基於任務在身, 他們亦不得不支持.

今後港人對梁必定越來越反感, 對他的施政越來越抗拒. 建制派與港人的關係亦祗會越來越遠, 中港關係越來越僵. 而這正就是全世界看到的 "一國兩制".<br><strong>香港仔, 香港</strong><br/>