日媒关注中国“戒严”下召开三中全会

童倩

BBC中文网日本特约记者

2013年11月9日

图像加注文字， 北京和太原分别发生袭击事件后，当局加强在北京安保戒备

中共十八届三中全会周六（11月9日）召开当日，日本各大传媒都突出形容“这个中共重要的政治日程在社会不稳定中召开，北京中心地区呈戒严态势”。

其中，官方电视台NHK说，本来这次三中全会令人注目的是中国经济构造改革有多深入，但由于北京和太原分别发生冲撞和爆炸事件，令北京处于严重警戒态势，会场外警察云集，达到截停非北京车牌查看有没有可疑人物的地步。

NHK说，两个事件都针对中共显示权力的场所，中国警方就力求会议期间不再起不测事件，但是案件背景是中共强权体制下的贫富悬殊扩大令民众不满高涨，再突显了习近平政权如何纠正的课题。

维稳处方

《朝日新闻》周六的社论则对不稳定的中国社会开处方，社论说，如果从太原人把爆炸发生的街道称为“太原长安街”来看，三中全会前的两起安全事件都发生在长安街，肇事可视为正面挑战中共政权和权威。

社论说，天安门案背景是少数民族问题，但太原案仍有许多疑点，中国指被捕的疑犯有盗窃前科，令人觉得中国当局有把事件作为个别案来落幕的意图。

社论指出，但山西省因关闭煤矿令劳工不满高涨，不能解决民众贫困的政府引发众怒和绝望感，是事件不能排除的原因。

《朝日新闻》说：“在中国每年几十万件抗议活动突显的民众不满出现向动摇中央的事态发展的征兆中，中国当局用监视维权活动家和知识分子手机、电邮，以及压制传媒的手段来遏止反政权的萌芽，可是伴随经济发展的高涨民主化渴望和不满贫富悬殊市民运动扩大难道不是到了难以用力量来抑制的阶段吗？”

《新快报》

《产经新闻》周六独特的角度是重提《新快报》事件，报道引述中国某大报记者在广东人气的《新快报》记者认罪、报社社长李宜航和总编马东瑾遭整顿后绝望地形容：“中国的报道已死亡，政府是要让记者今后难写批评报道。”

《产经新闻》以“真相在暗中”的看法引述长沙市内部的消息说：“事件的焦点——中联重科的老板与中共‘太子党’有非常亲近的关系，《新快报》触及了正把国有资产私有化的‘太子党’的禁忌，而遭到报复。”

报道还引述中国传媒人士的话说：“这次在中宣部压力下，《新快报》遭整顿，今后大概没有敢逆政府的传媒了。”

10月份起就开始议论中共三中全会的《产经新闻》说，三中全会的关键在于国企是否改革和领导层是否斩断党内实权者与石油、电力、银行这些既得利益层的互利关系问题。

（责编：伊人）