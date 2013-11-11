彭博被指因担心中国运作“扣发”调查报道

Image caption 彭博通讯社网站去年曾曝光习近平亲戚的资产

彭博通讯社（Bloomberg）受到指称，说其因担心在中国的运作受到影响而采取自我审查的做法，拒绝刊发该社记者有关中共高官同富商关系的调查报道。

据英国《金融时报》报道，彭博社的一个调查报道小组用了过去一年的时间调查中国最富有的商人同数名现任和前任中共政治局常委之间的联系。

《金融时报》的报道说，一位熟悉情况的人称，彭博社的编辑在最后一刻将有关报道“枪毙”。

这位知情人说，彭博社的主编在一次同记者的电话会议上说，彭博社不能因为登载该调查报道而冒影响其在中国运作的风险。

彭博社的生意主要是在世界各地售卖金融信息。

上周五（8日）《纽约时报》也刊登了彭博社扣发有关中国领导人商业网络调查文章的消息。

该报道说被扣发的共有两篇报道，都是该社驻香港资深记者撰写的关于中国领导人同商界人士关系的报道。

据称，彭博社调查报道的关键人物是中国首富，大连万达集团董事长王健林。

不过，彭博社一名高级编辑在接受纽约时报采访时否认有扣发调查报道的情况。

该社主编则对《金融时报》说“提交给我的（这篇）报道还没有完全搞好所以不能发表。”

然而，消息人士对《金融时报》说，该报道已经完全编辑好了，也核对了事实而且经过了律师的审查。

中国万达集团的发言人拒绝对有关情况发表评论。《金融时报》表示，该报本身并没有看到任何证据显示王健林同中共高官之间有什么联系。

彭博社去年发表了一系列获奖调查报道，披露中国领导人，包括习进平家族的财富。此后该社网站就一直被封闭。

有关彭博社“扣稿” 的事情正发生在中国当局对外国媒体更加严厉打压的情况下。

上周，中国政府拒绝了路透社聘用的美国记者的签证申请，但没有给出原因。该记者已经为获得中国的记者签证等了8个月。

彭博社和纽约时报网站目前也仍受到中国政府封锁。