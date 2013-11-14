台湾歌手张悬年底北京演唱会取消

Image caption 台湾知名歌手张悬在英国演唱会上出示中华民国国旗

因国旗事件引起中国网民批判的台湾歌手张悬原定年底在北京的演唱会被取消，台湾陆委会对此表示遗憾。

张悬的脸书贴出宣布说：＂我们很无奈地需要告诉关心演唱会的听众朋友，张悬原预定于12月30日在北京的演唱会无法如期举办＂。

张悬在英国演唱会上出示台湾国旗后传遭北京封杀一事，此前也引起台湾陆委会关切并说将同国台办沟通，陆委会说对这场演唱会还是取消感到遗憾。

张悬经纪人蔡玉青对BBC中文网说据北京演唱会主办单位转述，这起事件没有外界说的那么严重，张悬没有被北京封杀。

在被问到北京演唱会是由什么单位主办时，蔡玉青则说她无法透露，以免为对方带来困扰。

就其宣布的无法＂如期＂举办及没被封杀说法，似意谓着演唱会只是推迟，但蔡玉青对此则表示北京演唱会何时举办没有确切时间。

她并说张悬眼下将先准备其它的演唱会，在年底北京演唱会取消后，其下一场演唱会时间预计将在明年初，地点则是在台湾。

＂演出插曲＂

张悬脸书上取消演唱会的宣布，将她在英国演唱会上接受台湾留学生带到现场的国旗，并向台下听众介绍一事称为意外的＂演出插曲＂

该宣布说＂近日一场未料想过的演出插曲，使单纯的创作与交流出现各种解读，我们非常重视各界反馈，也本着初心希望各界能一起思考既有的问题＂。

此一宣布并说取消北京演唱会是因为顾虑到演出质量，与听众应有的权利与安全，因而在同主办单位商议后，决定暂缓这次筹备多时的演出活动。

该宣布并称＂希望这只是一个短暂的顿号，未来可以很快地接续完全回馈乐迷的心愿＂。

张悬的演唱会取消是否只是＂短暂顿号＂尚待时间证明，从知名歌手张惠妹在前总统陈水扁就职典礼上演唱国歌一事来看，其遭封杀进入中国广大华语流行市场的时间长达数年。

张惠妹在接受央视专访时称这对其压力极大，使得她当时长期无法入眠，而据张悬友人在脸书上透露，张悬在谈到国旗事件时也难过落泪。

中国国台办发言人范丽青对此一事件则说＂希望两岸同胞特别是青年一代多接触、多交流，增进相互了解与感情，加强中华民族认同，共同为民族的伟大复兴而努力＂。

(责编：铃兰)

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读者反馈

『中华民国』与『中华人民共和国』隔海对峙是不争的事实，尽管双方互不喜欢互不承认，也不能无视对方的存在。要是看不顺眼对方的旗帜，听不顺耳对方的国歌，何不来个决战把对方消灭，将问题彻底解决？即使在国际场合公开场合向对方高调排挤抵制，也得要旗帜鲜明堂堂正正摆出势不两立贯彻始终的姿态，何必一手向对方招手拥抱一手向对方羞辱捅刀？这种不君子的虚伪卑鄙，岂是拥五千年文化堂堂一个伟大民族所应为？一个丧失了武者精神，丧失了文者节义的国家，纵使崛起称雄一时，始终是虚火一场不能久远。王者之风，几见会搞小动作的？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

当中国排斥台湾的中华民国国旗时，不但将马先生自豪的「一中各表」变成一个天大的笑话，亦让台湾人的「亚细亚孤儿」身份益加明显！！

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