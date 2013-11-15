台政府：对冈比亚断交感“震惊与遗憾”

Image caption 台湾政府对刚比亚单方面宣布与台断交称其感到震惊与遗憾。

台湾政府对冈比亚单方面宣布与台断交称其感到震惊与遗憾，此一断交使得马英九的外交休兵政策受到质疑。

台外交部称这是冈比亚总统贾梅的个人决定，并说冈比新亚任外交部长在本周一（11月11日）才刚对台湾驻冈比亚大使表示，台湾是冈比亚最佳盟邦。

贾梅去年与马英九去年曾经互访，马英九在冈比亚期间并与贾梅进行像是俯卧撑比赛，来向外界表明双方关系良好。

马英九上任以来多次說其与北京外交休兵取得成功，使他在任期间没有失去任何邦交国，冈比亚的断交使其政策在立法院中受到质疑，质疑者也包括马英九领导的国民党立委。

在外交休兵政策下台湾中断了从九十年代后期以来寻求加入联合国努力，也不再争取更多外交承认。

台外交部说冈比亚断交与马英九的“活路外交”政策无关，官员在记者会上被问到中国政府是否在到此次断交扮演什么角色时，则没有回答。

骨牌?

Image caption 现任冈比亚总统叶海亚·贾梅1994年通过政变上台。

在冈比亚宣布与台湾断交前几天，台湾在非洲的另一邦交国圣多美普林西比刚宣布与中国签定协议，两国将恢复自1997年以来的商业关系，并设立贸易办事处。

除了圣多美普林西比外，台湾在拉美邦交国洪都拉斯、巴拿马、巴拉圭等，近年来也都传出有意寻求同中国互设贸易办事处。

圣多美普林西比目前仍维持同台湾邦交关系，而冈比亚与台湾的断交，一个与过往一些同台湾断交的邦交国不同现象是：该国并没有同时宣布同中国建交。

前副总统吕秀莲担心冈比亚的断交可能造成与一波骨牌效应，行政院长江宜桦在接受立委林佳龙质询时，则说他判断不会出现骨牌效应，但已通知令驻外使馆提高警觉。

民进党国际部发表声明说冈比亚的断交是外交休兵的严重后遗症：马英九凡事以两岸政策为优先，外交战略目标不清，导致外交人员士气低落，松懈了对危机的判断与维持邦交的专注。

马英九说台湾的两岸政策位阶高于外交政策，而对于一年前与他进行俯卧撑友谊赛的贾梅宣布对台断交一事，他则尚未有任何回应。

（责编：萧尔）

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