中共宣布废止劳教 各地被关押人员获释

Image caption 中国从50年代起实行的劳教制度终将寿终正寝。

中共十八届三中全会宣布废止劳教制度后，上海以及青岛和长沙等城市已经宣布全部劳教人员获释。

11月15日公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调要完善人权司法保障制度，宣布废止已经在中国实行了超过半个世纪的劳教制度。

劳动教养制度由于允许公安机关在未经法院定罪的情况下自行将公民剥夺自由进行最高为期四年的监禁以及强迫劳动而一直受到法律界以及人权活动人士的诟病。

十八届三中全会的《决定》提出废止劳教后曾有观察人士对这一改革是否能够得到具体落实表示担忧。

不过根据中国官方媒体报道，在不到一个星期的时间里，已经有多个城市宣布所有劳教人员都已经被释放。

事实上，中共中央政法委员会书记孟建柱在1月宣布中国准备停止使用劳教制度后，中国各地已经普遍停止劳教审批。

在上海、长沙以及青岛等做出这一宣布的城市中，媒体引当地官员称未来轻微犯罪行为将以社区矫正的方式进行惩罚。

而中国唯一一个高校劳教专业——中央司法警官学院劳教管理系也悄然将名字改为“矫正教育系”。

（撰稿：伊人 责编：路西）

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這是德政, 值得鼓掌.但是, 中國大陸離法治仍是路途遙遠, 希望看到更多, 更深, 更廣的改革.<br><strong>香港仔, 香港</strong><br/>