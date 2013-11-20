诺基亚东莞数百工人抗议受到不公待遇

Image caption 诺基亚九月宣布其手机业务被微软收购。

诺基亚在东莞工厂的数百名员工周三（11月20日）举行示威，抗议诺基亚向微软出售手机业务后他们没有得到公平待遇。

这些工人在工厂外打出横幅，高喊口号。

他们说，新合同使得就业条件不如从前，而且他们被迫签约。

路透社引述一名姓张的工人说，“我们一定会继续抗争，直到得到公平待遇。”

几名目击者对路透社表示，当地防暴警察周三殴打了4名工人，并将其带走。

诺基亚通过电邮对路透社表示，公司仍在继续与抗议工人进行谈判。

诺基亚电邮指出，“我们在东莞的工厂运营仍然继续。为了应对这个临时情况，我们把一些工作安排在其它工厂进行。”

然而有6名抗议者对路透社表示，他们完全没有收到管理层的消息。其中一人表示，“他们完全没有诚意和我们谈，不到关键时刻，他们不会做任何事情。”

今年9月，微软宣布54.4亿欧元(约合73.6亿美元)收购诺基亚手机业务，将成为东莞员工新老板。

据信，引发员工抗议的源头是近日诺基亚东莞工厂修订的一些制度。但是诺基亚方面拒绝对于那些没有被辞退的员工进行补偿。

东莞工厂员工新浪微博上发表《员工维权书》中称，诺基亚于2013年10月推出了新版的员工手册，员工对其中部分内容强烈反对，但“诺基亚依然强行在收购日2014年1月1日起实施”。

很多中国媒体表示，员工对此表示非常不满，进而提 出了自由选择留下和离开、得到相应补偿的诉求。但是诺基亚公司则认为一些没有被辞退的员工要求遣散费的做法不合理。

路透社引述一名不愿透露姓名的知情人士的话说，一小帮的员工虽然没有被辞退，但利用这个机会来要求遣散费。而他也说，在微软收购诺基亚手机业务之后可能不会辞退员工。

诺基亚通信有限公司东莞分公司成立于1995年，是诺基亚全球重要的生产基地之一，去年时，该公司的东莞工厂共有约6000人。有关的收购程序据信将会在明年第一季度完成。

中国劳工抗议外商的待遇已经不是第一次。六月在北京怀柔投资办厂的一名美国主管因与中国工人就工资和遣散费发生争执据报道遭工人绑架和扣押。

今年1月份富士康（北京）的工人又爆发了罢工，抗议不发年终奖和薪资不涨。

（编译：林杉 责编：路西）

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