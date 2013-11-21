中国外交官员警告公民外游忌炫富

2013年11月21日

图像加注文字， 中国游客出境游的人数逐年增加

中国外交部领事司司长黄屏警告说，带大量现金，开豪车露富，这是中国公民在海外被偷被抢的第一大诱因。

中国官方媒体引述黄屏周四（11月21日）透露，在海外的中国公民每年因所在国政局动荡、恐怖袭击、社会治安不靖、自然灾害和公共卫生事件、突发事故和劳务纠纷这六大风险引发的领事保护事件已将近四万起。

而引起这些风险问题归咎于两点：一是客观上安全问题的严峻，二是主观上对于安全问题的忽视。

另外，不尊重当地风俗习惯，在穆斯林国家公开场合裸露身体，缺乏社会责任感，对所在国资源大量违法开采，甚至对外国雇员过于苛刻，没有聘请当地人保安等等，都会导致中国公民和企业在海外遭遇麻烦。

文明游客

据统计，中国年出境人数目前已达到8318万人次，未来还会继续增长，除了缺乏安全意识、不尊重当地风俗习惯之外，中国外游客的不文明行为也引起广泛的注意。

中国国务院副总理汪洋今年五月曾在一次政府会议上要求各级官员应引导旅游者“自觉遵守社会公共秩序和社会公德，尊重当地宗教信仰和风俗习惯，注意公众场合特别是涉外场合的言谈举止，爱护旅游资源，保护生态环境。”

他说：“他们在公共场合大声喧哗，旅游景区乱刻字，过马路时闯红灯，随地吐痰等不文明行为，有损国人形象，影响恶劣。”

今年五月，一名中国少年在埃及神庙刻下“到此一游”，引发全国舆论和民众对外游者行为举止大讨论。

中国国家旅游局在国庆黄金周之前再次推出境外旅游文明指南，帮助中国游客杜绝不文明和不符合当地习俗的行为。