金马奖是怎样炼成的--执行长闻天祥专访

Image caption 闻天祥：最重要的是，金马奖是一个比较开放的电影奖。

备受华语影人重视的金马奖，在近年来，陆续做了一些变革，BBC中文网就此采访了目前担任金马执委会执行长的闻天祥先生。

他表示，自2009年担任执行长以来，主席侯孝贤即希望能够提出一些不同于以往的做法；而变革的主要因素，是除了镁光灯聚焦的颁奖典礼与电影竞赛以外，整个金马影展，还包括了媒合影视投资平台的金马创投与培育新血和注重传承的金马电影学院；故希望能将诸多事情，做起来事半功倍。

另外在过去几年，金马执委会也邀请了两岸三地及国际上研究华语电影的人，一起出了本专书，期许能将华语电影的深度及宽度都推广出去。

再就今年第50届的金马奖，他们找到许多历届得奖者，做了访谈；另外就是金马50的风华展 。

金马奖评选过程与变革

今年金马评审团的主席由两届奥斯卡金像奖最佳导演得主的李安担纲；且效法诸多国际著名影展的惯例，于颁奖前即公布评委名单，这与往年至颁奖日当天才揭晓的方式大不相同，执行长闻天祥亦就此说明了原委。

闻天祥说：主要是避免造成（对谁是评委）的不必要猜测，而先公布名单是以昭公信，从另一个角度来看，也是对这些专业的评审，形成一些道德上的压力。

另外担任金马奖评审团主席的人，当年也不能有自己的作品，因为不能球员兼裁判。

闻天祥强调，评审团的评审都是谨慎挑选，均是专业化及线上化，对电影产业是很有想法的。

“而金马的评选过程是冗长及辛苦的，但金马执委会完全尊重评审的决定，即评审的决定就是金马的决定。”

而对于评审名单的提早公布，会不会造成奥斯卡金像奖中公关公司大显身手状况的疑虑。

闻天祥则表示，因为金马奖是一个小评审团的制度，所以执委会信任他们的责任感与荣誉感。

“而且当所有的事都摊在阳光下，评审也会自重。”

闻天祥近一步说明表示：“或许因为整个影坛对金马奖的期待非常高，所以要求也非常高；而这些要求也转化成了对评审的要求及评审对自己的要求。”

金马奖的开放性

在谈到金马奖与中国金鸡百花与香港金像奖的异同时，闻天祥说明，金马奖除了因历史比较悠久，故获得更多电影人的认同，另外就是其中经历了非常多的变革。

“最重要的是，金马奖是一个比较开放的电影奖。比方说1996年姜文的《阳光灿烂的日子》成为第一部得到金马奖的大陆影片；而现在有许多外籍人士因为参与了华语电影也因而得奖。”

华语电影的未来与合作

对目前有许多将华语电影分类成中国巨型制作当道、台湾则是小清新挂帅、更有香港电影已死的议论，闻天祥亦表达了其乐观的看法。

他说台湾电影在最谷底，连金马奖都对其很残忍的时候，反而是置之死地而后生。

“即在环境最糟的时候都没有离开的电影人，就是非常有理想的。在坏的状态下，反而更能考验电影人对电影创作的执着。”

而就香港的情形，闻天祥认为受年轻人认同的《狂舞派》及让香港人很有自信的《激战》，这两部戏的出现，有点类似台湾前几年本土电影忽然喷发的情况。

闻天祥在访谈最后强调，两岸三地的交流不可能停止：“如何把别人的资源，变成对自己有利的东西，就是考验其智慧与能力。”

闻天祥认为，电影越来越难去区隔他的血统；“既然事实是如此，就应该利用彼此优势，而拍的更好。”

闻天祥小档案

现任台北金马影展执行委员会执行长，专业影评人；于1997年以“蔡明亮研究”获得文化大学艺术研究所硕士学位，著有“过影─1992-2011台湾电影总论”等书，目前亦在台湾艺术大学，铭传大学授课。

（责编：尚清）

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读者反馈

最起碼華人電影該包括日韓二國，及越泰菲新等具有華人文化色彩的國家，才有真正的代表性。

這才是台灣人對金馬50年的期許，至於龍太后，台灣人比較希望她到北京任文化部長而不是台灣，這樣比較能讓她耍派頭耍官威，也比較能支應她的各種豪奢需求。台灣人真的養不起這種官啊!

一個從年青時代就批評醜陋中國人的龍太后，老來卻完全複製她年青時批評的中國人惡習，真的叫人噁心噴飯。

<strong>陳素芬, 台灣</strong><br/>

對龍太后這種人，她跟中國完全一模一樣，複製歐美各國電影獎項頒獎制度方式，絕不靜下心來思量台灣金馬獎對電影文化的意義。 也就是龍太后是一部超級copier，跟過去她們所受教育一樣，抄抄抄。

台灣人希望金馬獎是一個所有亞洲國家電影文化的交流，在這期間，所有亞洲國家參展的片子都可獲得公開播映的機會，台灣人可以透過這些影片了解亞洲其它國家的人文風俗，增進了解。

最重要的是，台灣人希望一年之中有一段時間，我們可以自由觀賞各國佳片，而不是由片商決定我們該看什麼片? 這對於台灣電影人是好事。

台灣政府跟不上台灣人腳步已經有很長一段時間了，但最嚴重卻是龍太后任文化部長的此時。

<strong>陳素芬, 台灣</strong><br/>

BBC要聽台灣人如何看待金馬50年嗎? 到街頭去問誰關心了? 誰知道那些片入圍了? 你在一級院線看的到那些入圍片嗎?

所以大家就直接譏為龍太后的華麗盛會，與多數台灣人無關。

不記得是那乙年的亞洲影展，多少亞洲片進來競逐金獎，套票連賣，戲院天天人潮爆滿，人人為自己覺得好的片子拉票，這才是台灣人要的金馬獎，而不是龍太后的沙龍展，只服務一些貴賓。

台灣片早就走過大民族主義時代，而回歸素樸只拍地域及人文素材的電影，它很小眾，但很容易讓別人接受，因為不管地域文化差別多大，人性不會千差萬別，多看幾次，你就會愛上這種很鄉土很素樸實在的電影，因為它要呈現的就是人這個元素。

<strong>陳素芬, 台灣</strong><br/>