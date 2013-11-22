小孩扶老人被索赔 警方称老人属敲诈

四川达州市公安局达川区分局通过官方微博称，该分局南外派出所对“三小孩扶起摔倒老太婆，反被诬陷索赔”，经调查显示，老人属于敲诈勒索。

该微博指出，“现查明，伤者蒋某某系自己摔倒，并非由三个小孩推倒（有3名目击证人证实），且伤者蒋某某的伤情系事发日（6月15 日）形成，与网上流传的伤者在几日前洗澡摔倒致使骨折不符（有医院病历证实）。”

达川分局的微博内容还包括，蒋某某、龚某某（蒋某某的儿子）的行为属于敲诈勒索。

达州市公安局达川区分局根据《治安管理处罚法》第四十九条规定，决定对蒋某某给予行政拘 留7日的处罚（因违法人员蒋某某已满70岁，依法决定不予执行），同时对龚某某给予行政拘留10日、并处罚款500元的处罚。

背景

今年6月15日，家住四川达州市达川区正南花园的三个小朋友在楼下玩耍，看见一老太太摔倒便上前去扶，不料老太太起身后却说是3个孩子打闹将自己撞倒的，并要求索赔。

双方各执一词，但是11月21日，小朋友一方家长以敲诈勒索为名向当地派出所报案。

中国南京2006年发生男青年彭宇将一位下公交车跌倒的老太太送往医院后被老人告上法庭索赔的事件。

彭宇说，他是看到老太太跌倒后上去帮忙搀扶并将其送往医院，但老太太事后却状告彭宇撞倒她并索赔。法庭最初判处彭宇赔偿部分医疗费用，后经有关方面调停，原告撤诉。

此事之后中国各地发生过多起老年人跌倒后被围观但无人敢上前相助的情况，有些老人因此而耽误治疗导致死亡。

中国媒体说，由于跌倒是65岁以上老年人伤害死亡的首发原因，中国卫生部周二（9月6日）颁布了《老年人跌倒干预技术指南》。

发现老年人跌倒时应当如何做？指南提出，不要急于扶起跌倒的老人，要分情况进行处理。

网友评论

达州公安局的微博消息传出后，中国网友通过微博进行了热议。

@巍巍风采网友说：终于，那个坏太婆和儿子收到了法律的惩罚。如果我的孩子遇到这种情况，我依然会选择离开。伤不起，心已伤。

@神之荣耀则发表意见表示：达州警方干了一件大快人心的好事！不过，应该提起诉讼！！让法院对他们判刑+重罚！！！让这些丧尽天良的老贼再也不敢随意污蔑敲诈他人！！！！PS：狠狠的扇南京彭宇案一切相关司法部门一记耳光！！！

@諾文大侠指出：不是老人变坏了, 而是坏人变老了。

@苏晓君则发表意见称: 还真有这样的人！达州公安局做地好！国家应该立法，严厉打击类似达州老太行为，达州老太行为社会影响极坏，严重败坏社会风气，遗患无穷。

@随波逐流说: 好人越来越少，原来是坏人越来越多！

（撰稿：林杉/责编：伊人）