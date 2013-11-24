青岛输油管爆燃事故搜救行动仍在继续

2013年11月24日

图像加注文字， 爆炸现场比邻民居，破坏严重。

青岛黄岛开发区输油管爆燃事故死亡人数增加至52人，其中4具遗体暂未能核定身份；失踪人数仍为11人。

中国媒体报道说，现场搜救工作仍在进行；由于部分地点情况复杂，且尚存可燃气体，影响了清理进度。

新华社发表了中国国家主席习近平周日（11月24日）下午到青岛大学附属医院黄岛分院看望爆炸事故伤员的图片。

此前，习近平和国务院总理李克强都分别就事故处理和善后工作做出指示，

早些时候，青岛市政府说有136人在医院接受救治，其中10人情况危急。

事故发生后，为防止输油管爆裂引发海面污染，青岛市海上搜救中心成立了清污领导小组负责组织现场油污处置。

中国媒体报道说，截至周六下午，事发海域的海上油污已经得到控制。

周五凌晨3时许，青岛经济技术开发区中石化黄潍输油管线一输油管道发生原油泄漏。10时30分左右，在准备抢修过程中发生爆炸。

事发油管所属的中国石化公司董事长傅成玉稍早公开出面道歉。

据中国媒体报道，许多人对政府在输油管发生漏油后的处置提出质疑。

根据已公开的信息，从输油管漏油到发生爆燃之间有7个多小时的时间，而企业和地方政府似乎只忙于处置漏油，而并未及时疏散民众。

据中国媒体报道，周六晚间，青岛市政府副秘书长郭继山称，据中石化监测结果，目前黄岛地下管线仍有危险点存在。

因电缆影响施工，线路停电影响着周边社区供电，估计后续将逐步恢复送电。

星期五（22日）发生的这起油管爆炸事故成为了继6月份吉林德惠禽肉加工厂大火造成121人死亡以来，中国今年最严重的生产安全事故。

（编译：郱书 责编：尚清）