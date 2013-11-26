中国航母辽宁舰首度编队下南海

Image caption 辽宁舰入列后出海试验（资料照片）

中国官方媒体公布，中国目前唯一的一艘航母星期二（11月26日）从山东青岛军港起航，在导弹驱逐舰沈阳舰、石家庄舰和导弹护卫舰烟台舰、潍坊舰伴随下编队前往南海。

官方称出航目的是试验和训练，但是没有公布航母将经过的路线以及前往南海的确切地点。

美国尼米兹和乔治·华盛顿两大航母战斗群上个月在菲律宾马尼拉湾参与联合军演，目前仍在菲律宾海域参与台风海燕过后的救灾。

中国航母编队驶抵南海后，很可能会形成中美两国三个航母群首度汇集南海。

辽宁舰南下远航恰逢中国宣布设立东海防空设别区和中日东海岛争可能升级的敏感关头。

有分析人士指出，从青岛南下的航线有可能穿越中国新设的东海防空识别区覆盖海域，甚至靠近钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）争议海域。

中国除了与日本在东海存在岛屿归属争议之外，在南海与越南和菲律宾等国存在长期岛礁归属争议。

长途练兵

辽宁舰原名瓦良格号，最初是中国方面从乌克兰收购的苏联时期一艘未完成建造的航母。

辽宁舰设计排水量为57000吨，约为美国海军尼米兹级航母的一半。

中国官媒称此次南海之行是辽宁舰入列后首次进行的跨海区试验和训练，目的是检验航母装备性能。

辽宁舰舰长张峥在接受中国媒体访问时称，跨海区航行是试验和训练工作的一个必经阶段， 主要有三大意义：

通过长时间跨海区航行，对装备性能进行连续工作情况下的考验；

对部队的训练水平进行考验和锻炼；

对不同水文气象条件下的装备性能进行进一步的试验，为后续装备试验和训练任务打下更加良好的基础。

中国方面的资料显示，辽宁舰自2012年9月25日交付海军一年多来，各项试验和训练活动不断，已经先后完成舰载机阻拦着舰和滑跃起飞、驻舰飞行、短距滑 跃起飞、舰载机最大重量起降、复杂气象条件下连续起降、舰载战斗机飞行员和着舰指挥员通过航母资格认证等试验与训练。

（编写：晧宇 责编：董乐）