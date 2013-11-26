新疆：把高校建成反分裂反渗透阵地

Image caption 新疆高校领导人称要“防范宗教向教育领域渗透”。

中国新疆高校领导成员在一次会议上表示，要加强大学生政治教育，把高校建成反分裂反渗透的阵地，并提出对政治上不合格的学生，专业再好也不能毕业。

据新疆日报报道，在新疆高校领导成员的专题民主生活会上，与会者表示高校是“三股势力”（恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力）争夺学生的阵地。

有高校的领导提出为“防范宗教向教育领域渗透”对“学生穿戴宗教服饰、封斋，还有在互联网、手机上宣扬和传播宗教思想等苗头性问题，要高度警觉并坚决制止。”

喀什师范学院党委书记则表示，“对政治上不合格的学生，专业课学习再好，也绝不能毕业。”

新疆近年来发生了多起暴力流血事件。中国当局认为这是新疆信奉伊斯兰教的维吾尔族人中极端主义势力上升的证据。

“面临严重恐怖主义威胁”

周一，中国外交部发言人称，中国面临严重的恐怖主义威胁。

就在此前不久，一个伊斯兰激进组织“突厥斯坦伊斯兰党”（Turkistan Islamic Party，TIP）在网上发表了据称是该组织领导人曼苏尔（Abdullah Mansour）维吾尔语的录音讲话。

在8分钟的录音讲话中，曼苏尔称10月28日在北京发生的车撞天安门事件是“圣战勇士的圣战行动”，并称还会有更多的袭击行动。

中国外交部发言人秦刚在周一的例行记者会上，将该组织认定为是“东突厥斯坦伊斯兰运动”（The Eastern Turkistan Islamic Movement，“东伊运”）。

10月28日发生的车撞天安门袭击事件共造成5人死亡、38人受伤。

中共政法委书记孟建柱将事件定性为是“一起有组织、有预谋的暴力恐怖袭击，其幕后指使者是盘踞在中亚、西亚地区的东伊运恐怖组织。”

中国官方媒体称，过去一年来，新疆发生了近200起“恐怖主义”事件。