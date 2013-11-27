分析：东海防空识别区的下一步

Image caption 中国解放军防空部队。

中国划定东海防空识别区，并要求在区内飞行的航空器应当服从中方指令，否则将采取防御性紧急处置措施。

但美国不理会中国的东海防空识别区，两架B-52轰炸机依然飞越东海有争议岛屿。

中国国防部回应说，中国军队对美方飞机“进行了全程监视”。

而日本航空和全日空也依日本政府的建议，不理会中国防空识别区的规定，不向中方提供飞行计划书。

“态度温和”

有人批评中国态度太过软弱，但中国北京大学国际关系学院朱锋教授不同意这样的看法。

他表示，“美国轰炸机只是飞过防空识别区，又不是飞越中国领空，干嘛要拦截？”

“中国政府所谓对不遵守防空识别区指示的航空器要采取防御性措施，也是要看是否有构成国家安全的危险。”

朱锋认为，如果现在立刻采取拦截或其他对抗性措施，会对目前局势火上浇油，没有好处。

“早已料到”

台湾《尖端科技》杂志总编兼社长毕诚倵则表示，美、日不承认中国防空识别区应该是中国早已料到的结果。

“中国推出东海防空识别区的时候，早已经料想到会有这样的情况发生。”

“如果中国派军机将美军机驱离，那么这区域紧张情势会升高，这个可能性不太高。”

毕诚倵认为，就东海防空识别区这件事上，中、美、日三方都是摆出一个架势而已，大家都知道如果这一区域发生战争的话，对三方面都是不利的。

外交手段

那么下一步该怎么走？朱锋认为，中美双方还是需要透过外交手段来解决问题。

“靠力量来说话会使中国划定东海防空识别区所引起的矛盾争议更加升级。”

朱锋表示，“东海防空识别区的设定对美、日来说还是比较出乎意料，很多方面美、日都需要表达各自的不满。”

“目前各方面还属于互相较劲的阶段，接下来还是应该回到外交途径来解决问题。”

（撰稿：陈书敏 责编：伊人）