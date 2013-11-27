港唐英年违建案夫人认罪罚款11万

Image caption 郭妤浅（左）坚称丈夫唐英年对违章建筑并不知情。

香港前政务司司长唐英年夫人郭妤浅在法院承认违章建筑（僭建）控罪，被处以罚款11万港元。

唐英年在2012年快将参选行政长官之际被揭发其大宅有违建地库，唐英年后来称大宅业权在其妻子名下，最终郭妤浅作为业主代理人被屋宇署起诉。

唐英年星期三（11月27日）与郭妤浅到九龙城裁判法院听判后说，诉讼结束让妻子“松一口气”。

大宅违建案成为了该次行政长官选举的一大焦点，唐英年最终败于梁振英，但于今年年初获北京委任为中国全国政协港区委员。

据香港媒体报道，辩护律师求情说，郭妤浅“极度后悔”，而且违章建设的地库在私人范围内，并未对公众构成威胁。

主审的署任总裁判官李庆年批评说，涉案的违章建筑是由专业人员建设，从大宅外难以察觉，与此同时，建筑容积率被大幅提高。

不过裁判官称，鉴于控辩双方就案情细节达成共识，无需召开“纽顿聆讯”，节省时间，因此违章建筑罪与进行违章建筑天数的每日罚款合共处罚11万元。

所谓“纽顿聆讯”是在刑事案件被告人认罪的情况下，检察官与辩护律师对案情细节有争议，且法庭认同该争议对量刑造成影响而须召开的审讯。

在特首选举结束之后，行政长官梁振英也被揭发其太平山顶大宅有违章建筑，但执法部门并未提出刑事检控。

唐英年星期三对记者说，检控梁振英与否是律政司的决定，但他认为香港是公平、公开、公正的城市，公义精神必须得到彰显。

（撰稿：叶靖斯 责编：伊人）

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读者反馈

唐英年所言甚是！同样是违章建筑，唐英年的违章一早被依法检控并在日前已定罪结案，反之差不多同期被揭发有违章建筑的梁振英时至今天仍未被检控。唐英年对记者说【检控梁振英与否】是律政司的决定，话语内的玄机，真是可圈可点。他跟着再补充多一句，【认为】香港是公平、公开、公正的城市，公义精神【必须】得到彰显！简单数语，把眼前香港的检控机制与准则作出了一个画龙点睛、入木三分的剖析。<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>