中国嫦娥三号一切准备就绪等待发射

Image caption 玉兔登月车将随同嫦娥三号抵达月球。

中国探月二期工程嫦娥三号任务各大系统一切准备就绪，探测器发射已进入待命加注发射阶段。

中国媒体引述运载火箭系统总指挥岑拯介绍，和嫦娥二号卫星发射相比，嫦娥三号探测器对火箭运载能力和推力的要求更大。

他说，因为嫦娥三号探测器比二号重1000多公斤，其入轨精度也比嫦娥二号高三倍多，可靠性要求也更高，所以需要突破多项技术来满足发射要求。

据岑拯介绍，承担此次发射任务的长征三号乙改进型火箭总长56米多，捆绑有四枚助推器，起飞质量约为456吨，以发射重达3780公斤的嫦娥三号探测器。

西昌卫星发射中心负责人孙保卫说，嫦娥三号是该中心执行的第83次发射任务，面临许多新问题、新挑战，绝不仅仅是嫦娥一号和二号发射的简单重复。

他说，西昌中心为此做了大量而充分的准备，其中包括新增加安防系统，在探测器、火箭加注前组织专项质量评审，发射前进行四次总检查等。

他说，目前嫦娥三号任务发射场区各项准备工作已经全部就绪。

嫦娥三号探月任务

据中国国防科技工业局发言人介绍，嫦娥三号此次登月是为了实现三大工程目标和完成三类科学探测任务。

三大工程目标是：一，突破月面软着陆、月面巡视勘察、深空测控通信与遥操作、深空探测运载火箭发射等关键技术，提升航天技术水平。

二，研制月面软着陆探测器和巡视探测器，建立地面深空站，获得包括运载火箭、月球探测器、发射场、深空测控站、地面应用等在内的功能模块，具备月面软着陆探测的基本能力

三，建立月球探测航天工程基本体系，形成重大项目实施的科学有效的工程方法。

三类科学探测任务分别为月表形貌与地质构造调查；月表物质成分和可利用资源调查；地球等离子体层探测和月基光学天文观测。

（撰稿：沙漠 责编：萧尔）

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