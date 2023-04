台纪念《开罗宣言70年》强调钓岛主权

2013年11月30日

台湾《联合报》报道说,有官员认为《开罗宣言》上所写“归还对象”为“中华民国Republic Of China”,而非“中华人民共和国People's Republic Of China”。

读者反馈

Jay, New Haven

开罗宣言说:日本那些自中华民国盗取(stolen from the Republic of China)的领土要归还。但是、台湾以及周遭岛屿和澎湖是1895年根据马关条约割让给日本的,是合乎国际公法的,而不是盗取的。至于旧金山和约,日本只是放弃那些领土,并没有指出放弃给谁。可寻的记录,美国也一再地主张台湾(包括澎湖)地位未定,因此依据联合国宪章,应该由住民自己决定。麦克阿瑟指派蒋介石或其代表接受台湾及越北的日军投降,并不等于把主权交给他一党专制的政府。