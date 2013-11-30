台纪念《开罗宣言70年》强调钓岛主权

2013年11月30日

图像加注文字， 马英九政府认为《开罗宣言》已经确定了日本战败后将台澎金马以及附属岛屿交还的立场。

台湾的外交部和国史馆举办特展和研讨会，以纪念《开罗宣言》突出钓鱼台列岛的主权。

据称，台湾外交部在国安会的指示之下，今年扩大举行活动，目的就是强调台湾的“钓鱼台列岛主权属于中华民国”。

台湾当局也邀请了二战时英国首相、开罗会议三巨头之一--丘吉尔的外孙女到台湾参加纪念活动。

台湾总统马英九政府对钓鱼台列岛（钓鱼岛、亦即日方所称的尖阁诸岛）主权论述，主要就是根据《开罗宣言》。

据称，当年在起草宣言时，丘吉尔见草案中仅列“将台湾交还中华民国”，因此建议将之改为“台澎金马及附属岛屿交还中华民国”。

台湾《联合报》报道说，有官员认为《开罗宣言》上所写“归还对象”为“中华民国Republic Of China”，而非“中华人民共和国People's Republic Of China”。

因此该官员认为北京政府只能透过其他手段与《开罗宣言》连接。

台湾当局认为，1943年12月1日，中、美、英三国领导人发表《开罗宣言》，1945年同盟国发表《波茨坦公告》确认《开罗宣言》中所列的条件。

台湾外交部指出，1945年日本投降时签订的降书，表明接受《波茨坦公告》，亦即等同于日本承认《开罗宣言》的主张与要求。

在马英九就任总统之后，对钓鱼台列岛主权的问题曾多次表示“钓鱼台列岛主权属于中华民国是毋庸置疑的”。

（撰稿/责编：威克）

读者反馈

老實說，要解決釣魚島最簡單的方法。就是把釣魚島歸還給台灣的「中華民國」政府。一來中國政府再沒有籍口在東海向日本叫陣。二來也可以在精神上使華人對日本的憤怒平息。三來美日也可以維持第一島鏈。可惜，日本政府就是笨，不值得以少換大。

<strong>stch, </strong><br/>

開羅宣言叫宣言，要化為條約就得看舊金山和約，那時的中國因為國共內戰，所以沒有人可以與日本對簽，所以台灣成了被放棄主權的無主地。

這場悲劇從鄭成功開始，終於1996年台灣全民大選，請問你們誰還要來跟台灣人談主權?

近400年的奴隸生涯，台灣人受夠了，所以很抱歉，國共的爭執算台灣人之幸，感謝蔣經國臨終神智清明，設計將主權歸還台灣人，大家無憾!

中國現在與台灣唯一的臍帶關係叫「中華民國」，沒有它沒有青天白日旗，二岸就再也無任何相關，台灣就只是另一個新加坡了。

中國要台灣把臍帶剪掉嗎?

<strong>陳素芬, 台北</strong><br/>

"..台灣以及周遭島嶼和澎湖是1895年根據馬關條約割讓給日本的，是合乎國際公法的…" 對，沒錯！但是，馬關條約在先，而《開羅宣言70年》在後。日本做為一個戰敗國，應當歸還所有佔領之領土，包括了中國在內的領土，這也合乎國際公法啊 !

有讀過中國歷史的讀者應該明白，當年清政府與列強（俄、奧、德、英、美、法、日等）所簽下的條約，都是些不平等條約，試圖瓜分中國。

<strong>Lim Yoyo, Hong Kong</strong><br/>

可是中华民国自由地区的选民，用58.45％的选票把主张一中各表的马英九送进总统府，又用51.60%的选票让他连任。有本事让你们民进党选赢了，再来说台湾地位未定。不过民进党选赢了也没用，阿扁当了8年总统，敢说半个台湾独立？

<strong>Jay, New Haven</strong><br/>

荒谬依据如下：

1-有原件吗？

2-有钓鱼岛/尖阁群岛的记载吗？

3-有苏联的参加吗？

4-当时日本与德国战败了吗？

以上4问，若无任意一项的明确答案，均为无效力的新闻通报，以显示美英中三方联合对日宣战的意向书。

<strong>神道圣雄, 日本</strong><br/>

大陆这边认为1949年发生了“国家继承”，即PRC取代了ROC，成为代表中国的政权，同时继承了ROC的权利与义务。正如同ROC继承了清朝，清朝签订的不平等条约ROC要悉数承认；俄罗斯继承了苏联，安理会常任理事国仍有俄国一席一样。

<strong>MrZhZh, 中国大陆、北京</strong><br/>

马关条约由于日本的战败已经废除了，日本窃取的中国领土大部分早就归还中国了，当年台湾人民敲锣打鼓庆祝回归也接受和认可了这一点，七十多年了还在这里唧唧歪歪有什么用？

<strong>zyz, </strong><br/>

开罗宣言说：日本那些自中华民国盗取（stolen from the Republic of China）的领土要归还。但是、台湾以及周遭岛屿和澎湖是1895年根据马关条约割让给日本的，是合乎国际公法的，而不是盗取的。至于旧金山和约，日本只是放弃那些领土，并没有指出放弃给谁。可寻的记录，美国也一再地主张台湾（包括澎湖）地位未定，因此依据联合国宪章，应该由住民自己决定。麦克阿瑟指派蒋介石或其代表接受台湾及越北的日军投降，并不等于把主权交给他一党专制的政府。

<strong>郭明男, 台湾、新北市、淡水区</strong><br/>