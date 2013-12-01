中国静待“嫦娥”三号探测器奔向月球

Image caption 嫦娥三号将从西昌发射升空。

将执行中国首次登陆月球任务的“嫦娥”三号探测器发射在即，官方新华社引述四川西昌卫星发射中心称，现场天气满足如期发射的要求。

“嫦娥”三号预定于北京时间星期一（12月2日）凌晨1时30分（格林尼治标准时间星期天17时30分）由长征三号乙运载火箭发射升空。

“嫦娥”三号上载有玉兔登月车。探测器与登月车将进行月表形貌与地质构造调查、月表物质成分和可利用资源调查，以及地球等离子体层探测和月基光学天文观测。

BBC科学新闻编辑舒克曼指出，嫦娥三号将是继1967年苏联无人探测器登陆以来首个在月球软着陆的探测器。

“开发月球”

新华社引述国防科工局新闻发言人吴志坚称，“嫦娥”三号是中国航天领域迄今最复杂、难度最大的任务，其中单是“落月”环节就面临三大难题，包括平稳着陆、月球车适应月球表面地形，以及月球车必须能够抵御高达300多摄氏度的温差。

中国在2007年10月发射“嫦娥”一号，其拍摄的照片组成了目前全球获得公开的全月球影像图中最完整的一幅。2009年3月，“嫦娥”一号按计划撞落月球。

“嫦娥”二号探测器于2010年10月发射，执行验证关键技术任务，包括对“嫦娥”三号预选着陆区虹湾进行拍照。探测器随后被用于侦测小行星，当局希望最终能让其航行至距离地球约三亿公里处。

如果一切顺利，“嫦娥”三号将于12月中旬登陆月球，而中国探月工程的最终目标是要成为继美国之后第二个派人登月的国家。

自1972年美国太阳神号登月任务结束以来，月球从未再现人类的足迹。

中国探月工程领导小组高级顾问欧阳自远 在接受BBC采访时指出，长远而言，中国希望探索如何利用月球资源。

其中，欧阳教授指出，月球蕴含非常丰富的氦-3资源，可以用作核能发电，足以解决人类“上万年”的能源需求。

（撰稿：叶靖斯 责编：尚清）

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