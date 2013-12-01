嫦娥三号探月器发射升空

Image caption 搭载嫦娥三号探月器的长征三乙运载火箭发射成功。

中国在北京时间凌晨01:30（格林尼治标准时间17：30）成功发射了搭载着嫦娥三号探月器和月球车玉兔的运载火箭。

嫦娥三号探月任务一旦成功，中国将成为继前俄国和美国之后第三个掌握月面软着陆技术的国家。

承担嫦娥三号发射任务的是中国目前纬度最低的西昌卫星发射中心。

中国中央电视台实况转播了长征3乙型运载火箭现场发射的情况。

探月计划

据悉，发射嫦娥三号探测器的发射塔架是曾执行嫦娥二号发射任务的二号塔架，高97米，素有“亚洲第一塔”之称。

与“嫦娥一号”和“嫦娥二号”相比，“嫦娥三号”对火箭系统提出了更高的要求。担任此次嫦娥三号发射任务的火箭是长征三号乙改进型火箭。该火箭总长56米多，捆绑了四枚助推器。

据介绍，一旦火箭发射升空进入预定轨道，由着陆器和探测器组成的嫦娥三号将在半个月后在月球实施软着陆，并开展为期三个月的巡视探测。

自美国宇航员1972年登月以来，人类至今尚未再次踏足月球表面。

重量为120公斤的玉兔号据称可以达到每小时200米爬行速度，爬30度斜坡。

玉兔的使命将包括提取和检验月球表面的土壤标本。

（编写/责编：晧宇 ）