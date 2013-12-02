张艺谋网上声明承认超生并称愿意受罚

Image caption 张艺谋公开承认超生，并称愿意罚款。

被中国媒体沸腾炒作数月的著名导演张艺谋的超生故事，周日（12月1日）晚上终于进入新的阶段。

张艺谋办公室周日晚在微博上发表一份张导演的公开声明，证实自己和妻子陈婷生有两个儿子和一个女儿。

今年61岁的张艺谋承认，他生了三个孩子，违反了中国的计划生育政策，愿意接受调查，全力配合政府部门的工作，并依照国家规定接受相应处罚。

但他在声明中强调，绝对没有像外界所传的他有“三四个女人，七八个孩子，还有若干私生子”。

“寻人启事”

与此同时，来自中国中央电视台的新闻微博的消息说，江苏省无锡市的计划生育局对张艺谋主动承认超生的态度表示欢迎。

无锡计生局还说，希望张艺谋如实申报与超生相关的年份的收入，以便用来计算罚款金额。

早些时候，11月19日，无锡计生局透露，近半年来，曾给张艺谋夫妇发过十多封信，但没有收到回应，所以会通过他的办公室依法追究此事。

无锡计生局的消息在媒体中再次掀起风暴，南京一家报纸甚至在头版发表“寻人启事”，帮无锡计生局寻找张艺谋。

到上周五（11月29日），无锡市滨湖区宣传部的官方微博说，张艺谋和妻子陈婷已委托代理人，携带了相关资料，到无锡市滨湖区计生局接受调查。

虽然张艺谋“超生”已经在早些年就有传言，但真正引起媒体和公众注意，还是最近半年的事。

“我自己也奇怪”

今年5月，有中国媒体爆料说，张艺谋的现任妻子陈婷19岁时就为张艺谋生孩子，每生一个孩子会得到丈夫一千万元人民币的奖励。

媒体的爆料还说，多年来张艺谋所生的孩子至少有七个以上，可能还有更多私生子。

对于这些传言，张艺谋最初不予置理，不过在5月28日接受采访时曾说：“别人一泼脏水我就洗，这一年到头改天天洗澡玩了？我也奇怪这7个娃咋来的？”

张艺谋在12月1日的声明中说：近两年来，别有用心的人不断跟踪及偷拍他的未成年的子女，曝光他家人身份证等私隐，严重干扰他们的正常生活。

张艺谋还表示，将对谣言的始作俑者保留追究法律责任的权利。

中国网民对张艺谋的超生有不同反应，有人认为他是自恃著名导演，有特权，所以超生是知法犯法，应该重罚。

但也有许多支持同情他的人，其中包括反对中国当局一胎化政策的，认为这样的政策太不人道，剥夺了人类的生育权利。

（编译：嵇伟 责编：顾垠）