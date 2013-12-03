浙江警方试点驻扎医院防医疗暴力

Image caption 中国医患关系紧张，医生担心人身安全

在一个多月前曾发生病人刺死医生时间的浙江台州，当地警方开始试点在部分医院驻扎警力。

台州警方称，医院的安保人员将被纳入派出所协警管理和培训，同时增加协警人数，标准比例将达每三名医务人员配备一名协警。

派出所将在台州所有大医院设立警务站，由协警值班，并配备防刺背心、防刺手套、催泪器等装备。

另外警方还将在医院急诊室以及重症监护室等区域安装视频监控系统和紧急报警系统。

袭医

台州温岭市第一人民医院10月底发生对治疗效果不满的患者持刀杀伤医生事件，医院耳鼻咽喉科主任医生王云杰死亡，另两名医生受伤。

当地随即发生医生要求“拒绝暴力还我尊严”的示威活动。

中国近年来医患纠纷频发，而针对医护人员的暴力事件也呈上升趋势。

中国有统计显示，2012年中国平均每所医院发生暴力伤医事件约27次。

中国公安部和国家卫生计生委曾联合发布文件，要求各地加强医院的安全防卫系统，并要求警方对伤害医务人员的犯罪行为“始终坚持‘零容忍’，依法严厉打击”。

（撰稿/责编：伊人）