中国央行禁止比特币交易 币值应声下跌

2013年12月5日

图像加注文字， 比特币币值下跌导致比特币全球价值总和减少了50亿美元。

中国周四宣布禁止银行为虚拟货币比特币提供相关的服务和产品后，比特币下跌。此前几个月中比特币值一直呈上升趋势。

近月来随着有利于多的买家投资比特币牟利，中国成为比特币最大的市场。在中国最大的比特币与人民币的交易平台“比特币中国”上，一个比特币过去能够兑换到7000元人民币。

现在比特币下跌到了4523.12元人民币，随后又回升到了5700元左右。比特币币值下跌导致比特币全球价值总和减少了50亿美元。

在中国，可能因为公众投资选择不多，因此比特币交易活动特别多。据bitcoincharts.com统计，上月在“比特币中国”交易平台上交易了200万比特币。

禁止比特币

中国央行周四（12月5日）表示，禁止中国的银行和支付系统开展比特币业务。中国人民银行表示，比特币在法律上没有货币的地位，但仍然允许私人交易比特币，但风险自负。

比特币的诞生、流通和鉴别都和任何银行和政府没有关系。比特币的相对匿名属性在网络匿名支付方面有巨大潜力。

但周四中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出，比特币不是货币，不能而且也不应作为货币在市场上流通使用。

通知规定金融和支付机构不得开展比特币业务，但并没有禁止私人交易比特币。通知要求对比特币网站需实名制管理，将比特币网站备案，并将比特币服务机构纳入反洗钱监管。

比特币流通

尽管比特币交易币值起伏很大，但是这种虚拟货币的使用越来越广泛。越来越多的公司接受比特币支付，允许比特币变现。

上月塞浦路斯最大的私立大学表示将接受用比特币支付学费。但是很多政府对这种网络货币保持警惕。7月份泰国央行禁止比特币交易和使用。

本星期中国警方宣布，运作网络比特币交易平台的三人涉嫌盗窃投资者资产被警方逮捕。

据新华社报道，嫌疑人对用户称他们的交易平台可以像交易证券一样交易比特币。当交易平台在10月被关闭时，用户的损失多达2500万人民币。

上月美国联邦选举委员会表示，政治组织不能接受比特币形式的捐款。选举委员会主席说此举是为了避免外国捐款或匿名捐款，因为这在美国属于非法。