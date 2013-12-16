分析：中国以市场手段调控房地产渐形成

Image caption “双轨制” 成解决中国住房问题的新思路。

在北京召开的中央城镇化工作会议本月13日闭幕，会议确定了未来中国城镇化目标，实事求是、切实可行，不能靠行政命令层层加码、级级考核，不要急于求成、揠苗助长。

新一届政府在未来城镇化发展的思路上也已有所转变，不再强化行政命令的僵硬，而是更注重市场规律。中国明年是改革年，由定调明年的中央经济工作会议，以及中央城镇化工作会议的公布已经勾勒了一幅新型城镇化图景。

这次中央城镇化工作会议提出了六大任务：一、推进农业转业人口市民化；二、提高城镇建设用地使用效率；三、建立多元资金保障体制；四、优化城镇化布局和形态；五、提高城镇建设水平；六、加强对城镇化的管理。

国家发展和改革委员会召开会议后亦公布，未来抓紧修改完善国家新型城镇化规划，争取尽快出台关于户籍、土地、资金、住房、基本公共服务等方面的配套政策。以上各样的政策领域跟未来中国房地产发展密不可分，种种迹象反映未来房地产调控是充分利用市场化的手段代替政治化进行房地产调控。

分析指出，“商品房归市场、保障房归政府”是新一届政府解决中国住房问题的思路，实行所谓的“双轨制”调控。住房和城乡建设部副部长齐骥早前表示，解决好群众住有所居问题必须坚持市场化改革方向，发挥市场在资源分配中所起的决定性作用，满足群众自住性、改善性住房需求；同时政府必须“补好位”，为那些由于劳动技能不适应、就业不充分、收入低等而面临住房困难的群众，提供能够满足基本需要的住房保障公共服务。

中国人民大学经济学院副院长刘元春接受BBC访问时指出，上一届政府在调控房地产时只集中处理需求过旺导致供应不足，因此推出一系列的限购调控措施，反令房地产市场愈调愈涨。另外忽略了土地供应跟不上，地方政府垄断土地及价格，导致土地供应失衡，因此新一届政府进行核心的改革，意图建立中长期的制度重建房地产市场的健康体系。

中央城镇化工作会议后的公布中，其中着重提出小城市落户放开，而特大城市人口规模将被严控，用意就是利用放开小城市落户缓解大城市房价长期上涨的压力。

坚持调控不动摇

值得留意，早前刚结束的中央经济工作会议上少有地没有提及“房地产调控”。2011年中央经济工作会议提出“坚持调控不动摇，促使房价合理回归”；2012年提出“继续坚持房地产调控政策不动摇”。分析认为，没有提及不代表房地产调控停止，只是房地产管理方面出现的重大变化，而且是一种较为切合现实，利用市场产生决定性的作用。

民生证券研究院副院长管清友分析，房地产调控的表述没有在中央经济会议中出现说明政府对房地产市场管理已开始划分政府与市场之间的关系，以保障低收入者可以有房可住，商品房由市场去决定，强化税制辅助进行调控。

刘元春亦同意这个观点，认为两个市场根本是不受影响。他举例：“对于一些解决温饱问题的人，他们仍是吃窝窝头，增加了窝窝头的供应会否影响社会上有人吃鲍鱼、海参的供应,他们会减才吃海味吗？”政府必须有足够的措施确保这些保障房真正能协助低收入人士，为社会稳定“托底”。

同策咨询中心研究部总监张宏伟接受BBC访问时指出，尽管城镇化不是房地产化，但不可否认房地产在城镇化过程中仍然会起到拉动内需作用，尤其是在当前宏观经济“触底”阶段，房地产市场投资拉动宏观经济稳中有升的角色还要继续扮演，市场基本面还会持续回升，这将带动市场成交量持续好转与价格持续回升。

此外，张宏伟說，中央城镇化工作会议再次提及坚持使市场在资源分配中起决定性作用，在城市圈大规划下，产业先行的市场作用仍然是最重要，而不是完全再靠政府的力量推动城镇化。

（责编：叶靖斯）

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