中国央行新措施致比特币币值暴跌大半

Image caption 中国限制虚拟货币的新措施，使比特币再次暴跌。

在中国政府采取限制虚拟货币交易新措施的报道公布后，比特币的币值下跌到高峰期的一半以下。

比特币中国交易平台BTC China说，当地的支付公司已经被禁止为BTC China提供充值结算服务。

这意味着，全球比特币兑换量最大的公司BTC China将不能再接受人民币支付，而比特币的价格也随着这一消息的公布应声下跌。

中国媒体报道说，在周三（12月18日）下午的交易中，比特币的币价暴跌至每币2560元。

而在11月下旬比特币价值最高峰时，一个比特币曾高达7588元人民币。

本月早些时候，中国央行发布了《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币不具有合法货币地位。

上星期天（16日），中国央行又召集十多家第三方支付公司的负责人谈话，要求不得为比特币交易平台提供支付和清算的服务。

仍会反弹

在世界其它国家的比特币交易市场，比特币的币值也在下跌，在日本的交易平台MtGox，周三的比特币汇率从717美元跌至480美元。

数字货币新闻网CoinDesk的编辑艾米莉·斯帕文对BBC说，很多人最近几个月对比特币交易大感兴趣，是因为中国对比特币的突然狂热。

但是现在北京出台的这些新法规，可能使中国退出这个系统，所以人们开始担忧甚至惊慌。

不过斯帕文认为，展望未来，比特币肯定不会就此结束，人们现在的举止只是恐慌性抛售。

斯帕文相信比特币在大跌之后仍然会反弹，她说，回顾一下比特币的价格指数，上个月此时它的币值甚至低于今天的水平，但后来立即回升。

（编译：嵇伟 责编：尚清）