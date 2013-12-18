中国国防部低调证实中美军舰南海对峙

Image caption “考彭斯号”上星期四在南海公海航行时，曾被迫闪避一艘中国军舰（图为考彭斯号”资料照片）。

中国国防部发表声明，低调证实中美军舰曾在南海海域“相遇”，并在采取了“有效沟通”后，结束了对峙。

这是中国国防部在事件发生后首次发表有关声明。

在此之前，美军太平洋舰队说，美国导弹巡洋舰“考彭斯号”12月初在南海公海航行时，曾被迫闪避，以免与一艘非常接近美舰的中国军舰相撞。美国官员说，当时这艘中国登陆舰距美国巡洋舰仅有500米。

分析人士称，美中军舰对峙事件是2009年来两国在南海海域发生的最大一次海上事件。然而，中国国防部的声明似乎低调提及这次海上事件的严重性，声明的语气比较和缓。

声明说：“在相遇过程中，中国海军军舰严格按照操作规程进行了妥善处置。两国防务部门也已通过正常工作渠道通报了有关情况，进行了有效沟通。”

声明还指出，“一些媒体的相关报道与事实不符”。不过，该声明没有指出哪些相关报道与事实不符。

Image caption 美国媒体说，“考彭斯号”巡洋舰当时正对“辽宁号”进行跟踪监视。

中国官媒《环球时报》通过采访消息人士，在本周披露了对峙事件发生经过的中方版本。该报引述熟悉内情的中方消息人士称，“事发当天，美方军舰已经闯入中国航母编队的‘内防区’”。

消息人士说，“当时正在南海某海域执行训练任务的辽宁号编队发现了擅闯南海禁航区的美国海军‘考彭斯号’巡洋舰，辽宁舰编队立即派出两艘两栖船坞登陆舰前去核实情况”。

当时，其中一艘中国军舰向美舰发鸣笛警告，要其离开训练海域，但对方不予理会继续向前航行。因此，“中国船坞登陆舰抢位阻止其冒险航行”，迫使美军军舰下达“全面停车，紧急规避”的命令。

《环球时报》披露说，美国导弹巡洋舰“考彭斯号”舰长后来与辽宁舰舰长张峥进行了无线电通联。在简单的沟通与交流后，中国两栖船坞登陆舰驶离现场，而“考彭斯号”也没有继续待在辽宁舰的训练海域内。

该报强调说，这次“危险迫近”事件对中美两国进一步加强军事交流并没有产生立即的影响。中国东海舰队仍将派军舰前往夏威夷参加“环太平洋－2014”多国联合军演。

（编译/责编：萧尔）

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读者反馈

明知中国海军在演习，美舰硬要往里闯，还不理会中国军舰的警告，这是什么行为？咋就如此的不守规矩？事后还胡说中国军舰挑衅，怎能如此霸道！中国人历来信守先礼后兵之理，倘若日后美舰、美军或他国部队再如此恶意行事，中国军队有必要抓其现行，给予正当惩处。世界之大不能没有规矩，凡违背规矩者，罚无情。

<strong>野火烧不尽, London</strong><br/>

中國海軍既然成功阻截了美艦『考彭斯號』跟監其艦隊南下，迫使『考彭斯號』閃避撞擊並知難而退，理應大張旗鼓，大書特書中國海軍可以不費吹灰之力，擊退了美帝這隻紙老虎才對，何以低調至此，探用「相遇」及「有效溝通」的温和措詞，掩蓋了這個足以自豪於天下的成功攔截？說穿了，還不是為勢所迫，明年還有一個【環太平洋多國聯合軍演】的盛事在後啊，若反應過度，難道不想參加乎？中國海軍的腰板，【真夠挺直】啊！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>