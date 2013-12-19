台湾要求英国遣返擅离岗位女情报官

Image caption 叶玫因非法居留而遭到英国移民署的拘押

擅自离职不归的台湾军事情报局中尉叶玫日前在英国遭移民署拘押，台湾政府正在要求英国移民署把她遣返台湾。

现年33岁的叶玫曾在美国留学，大学毕业后返回台湾进入军情局工作。

据报道，台湾驻英国代表处在去年7月接到台湾外交部通知，叶玫遭到通缉。她的护照同时被注销，有关信息通报了英国移民署。

叶玫据信在去年6月以免签证方式进入英国，到今年12月10日被英国移民署拘押时已经严重逾期滞留。按照英国对台免签规定，停留期限为180天。

英国移民局以非法居留理由拘押叶玫之后，已经把她送往一个难民遣送中心，英国移民局也拒绝了叶玫提出的继续在英国居留的申请。

抗议遣返

上个周末，她在英国当地的数十名友人前往警局抗议，试图阻止当局遣返叶玫。

有消息说，叶玫是由于在台湾军情局遭受嘲笑、工作不开心才擅自离岗的。

过去18个月她一直生活在威尔士城市纽波特，在慈善机构乐施会担任义工，并且为威尔士难民委员会承担翻译工作。

台湾国防部发言人罗绍和星期四向媒体表示，台湾国防部正在和外交部共同努力，以便把叶玫遣返台湾。

罗绍和同时否认了有关叶玫的出走同中国大陆情报机构有关的报道，形容这“不是事实”。

他还说，国防部认为叶玫的行动是出于“个人因素”。

（撰稿：跃生 责编：李莉）