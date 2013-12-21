东北旅游团不满行程安排在香港口岸抗议

2013年12月21日

图像加注文字， 近年来，香港出现多次旅游纠纷。

百余名来自中国东北的游客，因为旅行社未能履约前往台湾而在香港闹出了纠纷。

来自香港的报道说，一百多名东北的游客因为旅行社以台湾签证出问题为由，没有按照约定安排两周的台港行程，因此拒绝返回中国。

这些游客在香港的落马洲口岸举牌抗议，声称他们以2000至5000元人民币不等的费用参加旅游团，并说香港的导游强迫他们购物。

旅行社方面在告知台湾签证出问题之后，用旅游大巴将他们载往落马洲口岸出境，但是游客不满安排拒绝出境、并提出赔偿要求。

香港的媒体报道说，有不明身份人士曾经前往协调，每人赔偿5000港元和中国国内的机票，少部分该旅游团团员接受了此一安排，但是仍有百多名团员拒绝。

也有消息指出，香港旅游业议会总干事董耀中曾前往落马洲口岸了解情况，据称该旅游团有团员要求赔偿至少50000港元，亦即至少10倍团费，不然“死都不会走”。

并有团员威胁至特首办公室抗议，另外还说要绝食，但团员推派代表与董耀中会谈。

董耀中表示，行程安排是由中国国内的旅行社负责，前往台湾的签证出问题，并非香港接待旅行社的责任。

香港方面的导游则否认曾经强迫该旅游团购物，并指责该旅游团团员举止恶劣。

据称，组团的无限极公司高层已经前往香港与旅游团团员谈判，香港旅游业议会则提供拒绝出境团员食物、并安排部分团员至收容设施暂住。