中国公安部副部长李东生涉违纪被免职

2013年12月25日

图像加注文字， 中国官媒：李东生落马说明反腐已经逐步深入到政法委高层。

中国公安部副部长李东生涉嫌严重违纪违法已经被免职。他是中共18大后落马的第二名中央委员。

据中国媒体报道援引中央组织部有关负责人称：“李东生涉嫌严重违纪，中央已决定免去其中央防范和处理邪教问题领导小组副组长、办公室主任，国务院防范和处理邪教问题办公室主任，公安部副部长、党委副书记职务，现正在按程序办理”。

李东生被查消息公布后，一篇在新华网上发布的消息评论称：“李东生也成为十八大后首位落马的政法系统高官，这次反腐动作也意味着反腐已经逐步深入到政法委高层。”

李东生最近一次公开露面，是12月9日出席公安部直属机关局处级领导干部集中轮训班报告会。

反腐调查

今年58岁的李东生上海复旦大学新闻系毕业，曾任中共宣传部副部长。此前是中共中央委员，中央政法委员会委员，公安部副部长和公安部党委副书记（正部长级）。他还是中国第十一届全国人大代表。

据不完全统计，中共18大以来，已经有约15位省部级官员因贪腐被查落马。

李东生落马前，他受到调查的消息已经在海外华文媒体披露。据称，他同中国前政治局常委，政法委书记周永康关系密切。

《纽约时报》不久前援引五位和中国政界高层有关系的消息人士说，习近平和中国其他领导人已下令对周永康展开腐败调查。