中国谴责日本首相安倍晋三参拜靖国神社

2013年12月26日

图像加注文字， 这是安倍首次以首相身份参拜靖国神社。

日本首相安倍晋三在二度拜相一周年之际到供奉了二次大战甲级战犯的东京靖国神社参拜，中国马上表示“强烈愤慨”，并提出“强烈抗议和谴责”。

安倍晋三星期四（12月26日）上午11时30分左右（格林尼治标准时间2时30分）身穿礼服抵达靖国神社。安倍称他要向亡灵汇报执政成果，并再次许诺永不参战。

中国外交部发言人洪磊在不足一小时后发表声明，批评安倍“粗暴践踏中国和其他亚洲战争受害国人民感情、公然挑战历史正义和人类良知”。

据中国媒体报道，中国驻日大使程永华将赴日本外务省提出抗议。预料韩国也将对安倍参拜表达不满。

洪磊的声明说：“靖国神社是二战期间日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，至今供奉着对亚洲受害国人民犯下滔天罪行的14名甲级战犯。”

“日本领导人参拜靖国神社的实质是，美化日本军国主义对外侵略和殖民统治历史，企图颠覆国际社会对日本军国主义的正义审判，挑战二战结果和战后国际秩序。”

首次参拜

日本上一次有在任首相参拜靖国神社是在2006年。当时同属自民党的首相小泉纯一郎于8月15日日本战败日当天参拜了神社。

图像加注文字， 参拜靖国神社一直被中国和日本视为冒犯行为。

领导自民党的安倍晋三2006至2007年首度出任首相期间并未参拜过靖国神社，这是他作为首相第一次参拜。

自2012年9月日本对东海钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）“国有化”以来，日中关系一直处于紧张状态。

中国外交部发言人洪磊说：“去年以来，由于日方在钓鱼岛问题上制造‘购岛’闹剧，中日关系持续面临严重困难。最近一段，日方在军事安全领域蓄意煽动所谓‘中国威胁’，损害中国安全利益。”

“在此情况下，日本领导人不仅不事收敛，反而变本加厉，再次在历史问题上制造严重事端，给两国关系改善发展造成了新的重大政治障碍。日方必须承担由此造成的一切后果。”

安倍晋三在参拜后说，他“丝毫没有伤害中韩两国人民感情的想法”，并称参拜靖国神社成为了外交问题是“不幸”。

安倍称，他意识到一些人“由于误解”把参拜靖国神社视为参拜战犯，但他是来许诺创造一个没有人会因战争而受苦的时代。

他说，希望能有机会亲自向中韩两国首脑做出说明。

（编译：叶靖斯 责编：伊人）