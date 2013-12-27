前中国国家质检总局副局长杨刚接受调查

Image caption 杨刚成为12月以来第五位被调查的省部级高官

中共中央纪委监察部网站周五（12月27日）刊登消息，政协第十二届全国委员会经济委员会副主任杨刚“涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查”

杨刚曾任国家质检总局副局长、新疆自治区党委副书记、区政府副主席、乌鲁木齐市委书记等职。

杨刚成为十八大以来第17位被调查的省部级官员。

中共中央总书记习近平上台后加强反腐，表示“老虎苍蝇一起打”。

仅12月，已有五名省部级高官先后被调查，其中包括公安部副部长李东生、湖南省政协副主席童名谦，黑龙江原副省长付晓光等高官。

现年60岁的杨刚于2007年至2010年担任新疆维吾尔自治区党委副书记，自治区常务副主席，2010年底出任国家质量监督检验检疫总局党组副书记、副局长。

（撰稿／责编：高毅）