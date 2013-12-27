四川泸州商城燃爆事故四死40伤

中国四川泸州市发生爆炸事件，当地政府表示已造成四人死亡、40人受伤。搜救工作仍在进行。

泸州江阳区政府星期五（12月27日）表示，江阳区摩尔商场星期四（26日）22时40分（格林尼治标准时间14时40分）发生燃爆。

当局初步认定这是一起天然气爆炸事故。区政府称，经初步诊断，伤者主要是爆燃产生的气浪冲击致摔伤和被冲击物砸伤所致，未发现烧伤。

据中新社报道，摩尔商城为坡地建筑，地上六层，地下两层。其中，负一层发生天然气爆炸燃烧，导致商场负一层和地上一、二层起火。

报道说，火势通过地下连通层迅速蔓延，引燃了毗邻的泸州市总工会大楼部分楼层。泸州市消防部门初步调查，爆炸燃烧事故过火面积约1.8万平方米。

江阳区政府称，伤者中有两人已经出院，其余两人危重、三人属重症、33人轻伤。

燃气工程

从现场照片与电视画面所见，爆炸造成严重破坏，商城门外马路铺满杂物和玻璃碎片，出租车被砸；目击者称事发前商城有燃气工程正在进行，怀疑与事故有关。

四川在线引述现场一家电影院的工作人员说：“砰砰砰砰几声巨响，整栋楼都在剧烈摇晃，随后便组织观众疏散。”

“楼下摩尔美食美客今晚上在做天然气相关工程，可能是这个原因。”

现场附近一家超市的员工说：“今天晚上加班搬货，听到哧哧哧响声领导让往外跑，我们就疏散出来了，好险……是美食美客在弄天然气。”

消防人员约在凌晨3时30分宣布扑灭明火，但据现场记者称，火场直到早晨仍在冒出浓烟，至10时宣布扑灭全部明火。

中新社稍早前报道说，除起火的商场外，附近的多家店铺和一家宾馆也被殃及，损失惨重。据附近居民介绍，商场上方有一电影院。

四川当地媒体说，爆炸现场道路星期五早晨仍然封闭；江阳区政府微博强调当地社会秩序目前正常。

（撰稿：叶靖斯 责编：萧尔）

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