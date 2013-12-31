台湾因禽流感发出江苏旅游黄色警示

2013年12月31日

图像加注文字， 台湾今年4月发现了第一例移入人感染H7N9禽流感病例

台湾疫情指挥中心31日傍晚确认了１例人感染H7N9禽流感病例。患者是来自中国大陆江苏的游客。

中国媒体报道，来自江苏常州的一位86岁男性游客在台旅游期间发病，目前仍在加护病房治疗。

台湾陆委会根据疫情指挥中心决定，将江苏省列入黄色旅游警示区域，呼吁前往该地以及浙江和广东等地区的台湾人和这些地区到台湾旅游的大陆人士加强自我健康照护，如不要任意触摸和喂食禽鸟；避开有活禽的市场；食用禽肉蛋类必须煮熟等。

台湾媒体报道，针对出现来自大陆的确诊病例，陆委会已请海基会提醒在大陆的台商注意，并特别请海基会同江苏各地台商协会联系，如发现有发烧、咳嗽等症状，应尽快就医并避免不必要的旅行。

台湾的疫情指挥中心已同患者所在旅游团的导游确认了相关情况和旅游途中与该患者接触的人员。

中国新华社报道，这名患病的大陆游客于12月17日入境台湾，19日出现不适，24日急诊就医。

与这位游客同一个旅游团的25人中，有22人已于12月24日返回大陆。只有患者的2名女儿留在台湾照顾父亲，两人均未出现症状。

据信，这是台湾第2例输入型人感染H7N9禽流感的确诊病例。

世界卫生组织的数据显示，今年2月起，中国大陆共计出现138例人感染禽流感病毒病例，其中45人死亡。