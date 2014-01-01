冲击解放军驻港军营示威者被拘捕

Image caption 去年7月1日一些示威者就把解放军驻港军营作为目标

香港警方星期三（1月1日）先后拘捕4名男女，罪名是涉嫌在12月26日擅闯中环解放军部队总部军营。

据香港警方透露，首先于星期三上午分别在港岛和长洲被拘捕的是28岁招姓男子和40岁张姓男子，已获准保释候查。

警方随后在当天晚间又拘捕两名男女，分别是15岁和29岁。

上述“招姓男子”据信是主张香港独立的“香港人优先”组织成员招显聪。

现年28岁的招显聪称自己“是香港人，不是中国人”，“最怕香港变成大陆”。

招显聪从2010年开始多次参加反政府示威，曾多次与香港警方发生冲突，并遭受拘押。

走在最前面

12月26日，包括招显聪在内的数名示威者手持港英旗帜，呼喊“反对兴建中环军用码头，要求解放军撤出香港”的口号，闯进解放军驻港部队总部大门。

电视画面显示，招显聪走在最前面，首先进入解放军驻港部队总部大门，随后转身向镜头打开港英旗帜展示。

据报道，这是1997年香港主权移交以来解放军驻港部队军营首次遭受冲击。

在招显聪等人遭到拘捕之后，中国国务院港澳办就事件做出回应，形容中央政府对此严重关注，擅闯驻军营区理应受到法律严惩。

中国官方的新华社还引述中国国务院港澳办发言人的话说，驻港部队根据《基本法》和《特区驻军法》在香港履行防务职责，这是国家主权的象征。

（撰文：跃生/责编：李莉）