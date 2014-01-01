马英九元旦祝词吁加强两岸经济合作

Image caption 马英九周三出席了在台北总统府广场举行的庆祝中华民国成立103周年的升旗仪式。

台湾总统马英九周三（1日）表示，台湾经济要想更上一层楼，必须打破两岸关系的僵局。

马英九在元旦祝词中表示，唯有打破僵局，加强两岸经济合作，适时因应中国大陆经济转型，推动两岸产业合作，才能有助于台湾拓展大陆市场。

马英九还表示，台湾海峡不再是紧张的火药库，而变成和平的大道，成为各国进军大陆市场的门户。

据法新社报道，马英九发表元旦祝词，正值《两岸服务业贸易协议》在台湾立法会陷入僵局之际。

该协议于2013年6月由台湾海基会与大陆海协会签署，大陆将开放80个服务业领域，台湾开放64个。

马英九领导的国民党政府认为，该协议有助于推动台湾经济，在野党民进党则该协议将损害规模较小的服务业企业。

马英九说，服贸协议的拖延，已引起贸易伙伴政府与厂商的疑虑，严重影响和台湾签署自由贸易协议与扩大在台投资意愿。

他说，台湾必须加快自由化与市场开放的脚步。去年6月两岸签署服务贸易协议后，送到立法院审议至今已超过3个月，还在立法院开公听会，“我们希望这个协议能尽快审查，早日完成法定程序”。

马英九说，区域和双边自贸协议所起到的作用已经超过了世界贸易组织。

去年，台湾与新加坡和新西兰达成了自由贸易协议，即便这两个国家并不正式承认中华民国。

马英九还在周三出席了在台北总统府广场举行的庆祝中华民国成立103周年的升旗仪式。

（撰稿/责编：尚清）